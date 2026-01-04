Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
3 banorë të rinj dhe 3 yje të shtëpisë futen në Akuarium
Transmetuar më 04-01-2026, 01:27

Tre banorë i bashkohen të rinjve te Akuariumi, pjesa tjetër e shtëpisë shkon në televotim

Me tre hyrjet e reja, dinamikat e lojës kanë ndryshuar, kjo për shkak të historisë që disa prej tyre kanë pasur me disa nga banorët aktualë të shtëpisë.

Produksioni vendosi që tre të rinjtë të ishin pjesë e një zone të re të shtëpisë, e quajtur Akuarium.

Të tre ata duhet të zgjidhnin dhe tre banorë të tjerë që t’i bashkoheshin kësaj zone të shtëpisë për të qenë imunë, ndërsa pjesa tjetër shkon automatikisht në nominim.

Greta shpëtoi Kristin, Mateo shpëtoi Brikenën ndërsa Stelina zgjodhi Mirin.

Në atë që quhet Akuariumi, bëjnë pjesë Mateo, Keijsi, Stelina, Greta, Brikena dhe Selin.

Pjesa tjetër e banorëve shkon në nominim, me njërin prej tyre që do të lërë shtëpinë të martën e ardhshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...