Thyhen rregullat gjatë Prime Time, largohet një tjetër banor nga BBVIP 5
Transmetuar më 04-01-2026, 00:36

Shkak thyerja e rregullave/ Nominimi i dytë brenda natës, Seno lë shtëpinë e Big Brother VIP

Seno është banori që lë shtëpinë e Big Brother VIP 5 në nominimin e dytë të hapur brenda natës.

Në një nominim të hapur brenda natës së sotme, kjo për shkak të thyerjes së rregullave, Seno ishte ai që u votua nga publiku për të dalë përballë Kristit dhe Keijsit.

Debatet e para nisën mes Kristit dhe Keijsit, pas hyrjes së këtij të fundit në shtëpi, ku u përdor një gjuhë bullizuese dhe lagie me birrë.

Pjesë e përplasjes u bë edhe Seno, i cili, në debat e sipër, zgjodhi të shtynte Kristin, kur ky i fundit po lagte shtretërit e banorëve.

Seno ishte një nga banorët që u fut që në fillim në shtëpi, por rrugëtimi i tij u mbyll këtu.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

