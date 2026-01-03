Kosova e nisi vitin 2026 pa buxhet

Bllokadat që karakterizuan gjithë 2025-tën e pamundësuan edhe miratimin e projektligjit për buxhetin e këtij viti.
Aktualisht, vendi funksionon me 1/12 e buxhetit të vitit të shkuar, por kjo zgjatë vetëm të dy muajt e parë, e nisur nga marsi, gjithçka është në rrezik.
Pagesa që nuk mund të kryhen e rrjedhimisht nuk do të paguhen punëtorët e sektorit publik e nuk do të mund të jepen shërbime. Në tentativën e fundit për formimin e qeverisë të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, pati edhe një përpjekje për miratimin e projektligjit që e hartoi qeveria në detyrë.
Por, një qeveri në detyrë, si ajo e Albin Kurtit që zgjati mandatin për pesë vjet, nuk kishte kompetencë të dërgonte një projektligj për miratim, te një kuvend i zgjedhur së fundmi. Megjithatë, zgjedhjet e 28 dhjetorit të fundvitit 2025 dhanë një fitues të qartë, Lëvizjen Vetëvendosje me rreth 50% të votave. Kjo nënkupton që lehtësisht, kjo parti, konstituon Kuvendin e formon qeverinë.
Me 56 ulëset që ka siguruar nga rezultatet preliminare, e ka të lehtë edhe miratimin e buxhetit për këtë vit. Por, për këtë do të duhet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të certifikojë rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare shumë më shpejt, që pastaj të thirret seanca për konstituim të Kuvendit e formim të qeverisë.
