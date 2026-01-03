Këshilli i Sigurimit i OKB-së mblidhet të hënën për Venezuelën

Me kërkesë të Kolumbisë, Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mblidhet të hënën për të diskutuar kapjen e Nicolas Maduros nga SHBA-të, raporton Reuters.
Kërkesa mbështetet nga Rusia dhe Kina, thanë diplomatët.
Organi prej 15 anëtarësh është takuar dy herë, në tetor dhe dhjetor, mbi tensionet midis SHBA-së dhe Venezuelës.
Më herët sot, një zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, tha se operacioni ushtarak amerikan përbën “një precedent të rrezikshëm”.
Guterres “është thellësisht i shqetësuar që rregullat e së drejtës ndërkombëtare nuk janë respektuar”, shtuan ata.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd