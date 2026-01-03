Ish e dashura e Keijsit bëhet pjesë e Big Brother VIP, kush është banorja më e re që do i bashkohet lojës

Stelina është banorja më e re Big Brother VIP 5.
Ish-konkurrentja e Për’puthen, e cila kishte një lidhje me Keijsin, është tashmë pjesë e garës për Çmimin e Madh.
Përpara hyrjes së saj, ajo foli për raportin me Keijsin, duke u shprehur: “Ka shumë gjëra për të treguar. Është vetëm fillimi. Do ende kohë të ambientohet”, ndërsa shtoi se mendon se Keijsi është i rrezikuar të dalë mbrëmjen e sotme për shkak të sjelljes së tij ditët e fundit.
