Arrestimi i Maduros, reagon kryebashkiaku i Nju-Jorkut: ‘Sulmi i njëanshëm ndaj një kombi sovran është një akt lufte!’

SHBA- Kryebashkiaku i Nju Jorkut, Zohran Mamdani, më parë e kritikoi ashpër Trumpin për operacionin e SHBA-së në Karakas të Venezuelës për të arrestuar presidentin venezuelian Nicolas Maduro dhe gruan e tij, të cilët pritet të transferohen në Nju Jork si të burgosur për t’u përballur me akuzat. "Një sulm i njëanshëm ndaj një kombi sovran është një akt lufte dhe një shkelje e ligjit federal dhe ndërkombëtar", shkroi Mamdani.
Shkrimi i tij
“Këtë mëngjes u informova për arrestimin e Presidentit Venezuelan Nicolas Maduro dhe gruas së tij nga ushtria amerikane, dhe për ndalimin e tyre të planifikuar në paraburgim federal këtu në Nju Jork.Një sulm i njëanshëm ndaj një kombi sovran është një akt lufte dhe një shkelje e ligjit federal dhe ndërkombëtar. Kjo ndjekje e hapur e ndryshimit të regjimit jo vetëm që prek ata që janë jashtë vendit, por ndikon drejtpërdrejt në njujorkezët, përfshirë dhjetëra mijëra venezuelianë që e quajnë këtë qytet shtëpinë e tyre. Siguria e tyre dhe siguria e çdo njujorkezi është në ballë të vëmendjes së administratës sime, dhe administrata ime do të vazhdojë të monitorojë situatën dhe të lëshojë udhëzime të përshtatshme.”, tha ai.
I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City. Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and…— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026
