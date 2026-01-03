Rrëmbeu Maduron në Venezuelë, çfarë është njësia sekrete ‘Delta Force’, më elitarja e ushtrisë amerikane

Presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro, u kap këtë mëngjes nga anëtarë të Delta Force, një nga njësitë më sekrete dhe elitare të ushtrisë amerikane.
Angazhimi i kësaj force tregon nivelin maksimal të rëndësisë dhe ndjeshmërisë së operacionit.
E njohur zyrtarisht si 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D), Delta Force u themelua në vitin 1977 si përgjigje ndaj rritjes së terrorizmit ndërkombëtar.
Njësia u krijua me iniciativën e kolonelit Charlie Beckwith, i frymëzuar nga struktura dhe metodat e forcave speciale britanike SAS.
Edhe pse administrativisht është pjesë e Ushtrisë Amerikane, Delta Force vepron nën komandën e Joint Special Operations Command (JSOC) dhe raporton drejtpërdrejt në nivelet më të larta të qeverisë amerikane.
Ajo njihet edhe me emra të tjerë operacionalë si Combat Applications Group (CAG), “The Unit” apo Task Force Green, për shkak të natyrës së fshehtë të misioneve të saj.
Misionet kryesore të Delta Force përfshijnë kundër-terrorizmin, kapjen ose eliminimin e objektivave me vlerë të lartë, shpëtimin e pengjeve, operacionet e drejtpërdrejta dhe zbulimin e thellë.
Njësia përbëhet nga ekipe të vogla operatorësh shumë të trajnuar, të aftë të veprojnë në kushte ekstreme dhe në territore armiqësore.
Rekrutimi në Delta Force është jashtëzakonisht selektiv.
Kandidatët vijnë kryesisht nga Forcat Speciale (Green Berets) dhe Regjimenti i 75-të Ranger, ndërsa procesi i përzgjedhjes dhe trajnimit konsiderohet ndër më të vështirët në botë.
Vetëm një përqindje shumë e vogël e kandidatëve arrin të bëhet pjesë e njësisë.
Delta Force është e pajisur me armë dhe teknologji të avancuara, duke përfshirë pushkën HK416 dhe pajisje të specializuara për operacione urbane, ajrore dhe të fshehta.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd