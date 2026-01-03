Kërcënon Trump: Ajo që i ndodhi Maduros, mund t’i ndodhë edhe liderëve të tjerë

Mar-a-Lago, SHBA- Presidenti Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara ishin të përgatitura të ndërmerrnin një sulm të dytë ndaj Venezuelës, nëse do të ishte e nevojshme, megjithëse ai shtoi se për momentin nuk ishte më e nevojshme pasi sipas tij.
Trump gjithashtu lëshoi ??një paralajmërim të drejtpërdrejtë për udhëheqësit e lidhur me Maduron.
“Armata amerikane mbetet në pozicion, dhe Shtetet e Bashkuara ruajnë të gjitha opsionet ushtarake derisa kërkesat tona të plotësohen. Të gjithë figurat politike dhe ushtarake në Venezuelë duhet ta kuptojnë këtë: ajo që ndodhi me Maduron mund të ndodhë edhe me ta, dhe do të ndodhë nëse nuk janë të drejtë, madje edhe ndaj popullit të tyre”, tha Trump.
Trump tha se largimi i Maduros shënoi një pikë kthese për vendin.
“Diktatori dhe terroristi, Maduro, më në fund është zhdukur nga Venezuela. Njerëzit janë të lirë. Ata janë përsëri të lirë. Ka kaluar shumë kohë për ta, por janë të lirë më në fund”, tha ai.
Trump tha embargoja amerikane ndaj naftës venezueliane mbetet në fuqi pas kapjes së Nicolás Maduro dhe shtoi se kompani gjigante amerikane të naftës do të investojnë miliarda dollarë në infrastrukturën e shkatërruar në Venezuelë, ndërsa dha një paralajmërim të ashpër për figurat e tjera politike dhe ushtarake të lidhura me regjimin.
Trump u tha gazetarëve në resortin e tij Mar-a-Lago në Florida se Shtetet e Bashkuara po mbajnë presion ekonomik dhe ushtarak mbi Venezuelën ndërsa vlerëson hapat e mëtejshëm.
“Shumë e rëndësishme është që embargoja ndaj të gjithë naftës venezueliane të mbetet në fuqi të plotë. Armata amerikane mbetet e vendosur në pozicion dhe Shtetet e Bashkuara mbajnë të gjitha opsionet ushtarake derisa kërkesat e Shteteve të Bashkuara të jenë përmbushur plotësisht”, tha presidenti.
