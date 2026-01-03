SHBA- Bota po i ndjek zhvillimet në Venezuelë me një heshtje të habitur. Në të njëjtën kohë, Shtëpia e Bardhë publikoi foto nga dhoma në rezidencën e tij në Mar-a-Lago, ku Donald Trump dhe stafi i tij ndoqën drejtpërdrejt zhvillimin e Operacionit Absolute Resolve, me arrestimin e Nicolas Maduro dhe gruas së tij në Karakas, pas një operacioni nga një ekip i forcave elitare Delta Force.
Mediat e huaja, e përshkruajnë Trumpin, pa kravatë, me xhaketë dhe këmishë të bardhë, duke e ndjekur operacionin me vëmendje të veçantë. Në një tjetër, ai e ka Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, të ulur pranë tij në tavolinë. Është bërë një foto dhe një profil i presidentit të SHBA-së, duke treguar përkushtimin e tij për monitorimin e biznesit. Është karakteristike që një fotografi është publikuar bardh e zi në një përpjekje për të treguar kritikën e momentit në masën më të madhe të mundshme.
