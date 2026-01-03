Kina thellon bashkëpunimin e biznesit me partnerët e “Një brez, një rrugë” në vitin 2025

Ndërmarrjet industriale dhe tregtare kanë thelluar bashkëpunimin pragmatik me vendet partnere të “Një brez, një rrugë” në tregti, investime dhe industri në vitin 2025, treguan të dhënat nga Këshilli i Kinës për Promovimin e Tregtisë Ndërkombëtare, raporton noa.al duke cituar agjencinë e lajmeve Xinhua.
Gjatë vitit të kaluar, këshilli ka organizuar 407 udhëtime delegacionesh biznesi, përfshirë 228 në vendet partnere të “Një brez, një rrugë”, duke lehtësuar një angazhim të fuqishëm për komunitetin kinez të biznesit.
Në vitin 2025, këshilli miratoi 707 projekte ekspozitash jashtë shtetit në 43 vende partnere të nismës, që mbulojnë një sipërfaqe ekspozitash prej 360.000 metrash katrorë dhe që përfshijnë rreth 26.500 ndërmarrje.
Për të lehtësuar tregtinë, sistemi kombëtar i promovimit të tregtisë i Kinës lëshoi 4.99 milionë certifikata origjine dhe 559.600 certifikata tregtare për vendet partnere të nismës në 11 muajt e parë të vitit 2025, sipas këshillit.
