CNN: 3 skenarët që e presin Venezuelën pas rrëzimit të Maduros

Pas arrestimit të presidentit Nicolás Maduro, e ardhmja politike e Venezuelës mbetet e paqartë dhe e mbushur me pasiguri. Kushtetuta e vendit parashikon se pushteti kalon tek zëvendëspresidentja Delcy Rodríguez në rast të “mungesës absolute” të presidentit. Megjithatë, autoritetet kanë deklaruar se nuk e dinë vendndodhjen e Maduros dhe të Zonjës së Parë, Cilia Flores, duke rritur më tej paqartësinë, shkruan CNN.
Opozita brenda dhe jashtë vendit sheh këtë moment si një mundësi historike për të ndryshuar regjimin. Sipas opozitës, presidenti legjitim është politikan i mërguar Edmundo González, kandidat në zgjedhjet e vitit 2024.
González, akademik dhe diplomat me përvojë, jeton aktualisht në Spanjë dhe mbështetet nga aktivistja dhe fituesja e Çmimit Nobel për Paqen, María Corina Machado, e cila ka deklaruar se po përgatitet për një tranzicion të qetë dhe të rregullt pas largimit të Maduros. Machado shtoi se González e ka ftuar atë të jetë zv/presidente dhe se pjesa më e madhe e forcave policore dhe të armatosura do të respektojë udhëzimet e administratës së re, shkruan CNN.
Eksistojnë disa skenarë të mundshëm për zhvillimet e mëtejshme:
Rruga kushtetuese – Artikulli 233 i Kushtetutës: Zëvendëspresidentja Rodríguez merr pushtetin dhe shpall zgjedhje brenda 30 ditësh. Presidenti i ri do të shërbejë për një mandat të plotë gjashtëvjeçar.
Rënia e regjimit – Figurave të larta mund t’u tërhiqet mbështetja ose të ikin, duke hapur rrugën për Gonzalez dhe opozitën.
Një grusht-shteti ushtarak – Ministri i Mbrojtjes, Vladimir Padrino López, ka deklaruar se Venezuela do t’i rezistojë forcave të huaja, duke e quajtur këtë “agresionin më të madh që vendi ka pësuar”.
Situata mbetet e tensionuar dhe komuniteti ndërkombëtar po ndjek me kujdes zhvillimet në Venezuelë, ndërsa vendi ndodhet në një pikë kritike politike dhe ushtarake.
