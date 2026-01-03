Përfshihet nga flakët një banesë në Elbasan

Një banesë e vjetër, e ndodhur në rrugën “Rinia” në qytetin e Elbasanit, është përfshirë nga flakët pasditen e së shtunës.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje mbërritën shërbimet e Policisë, të cilat bënë të mundur normalizimin dhe devijimin e trafikut të automjeteve në zonë. Më pas ndërhynë forcat zjarrfikëse, si edhe punonjësit e OSHEE-së, për menaxhimin e situatës dhe shmangien e rreziqeve të mëtejshme.
Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar. Megjithatë, zjarri shkaktoi panik dhe frikë te banorët e lagjes, pasi banesa ndodhej ngjitur me pallate dhe banesa të tjera.
Shkaku i rënies së zjarrit mbetet ende i paqartë. Sipas informacioneve paraprake, banesa rezulton të ketë qenë e braktisur, ndërsa vetëm një pjesë e saj ishte e banueshme.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të rënies së zjarrit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd