E trishtë: Nuk e përballoi humbjen e fëmijëve dhe i dha fund jetës

Një i moshuar i ka dhënë fund jetës në Greqinë Perëndimor. Burri drejtoi pushkën e tij të gjuetisë drejt vetes dhe u vetëvra brenda shtëpisë së tij atërore në zonën e Krisovergi, një banesë ku nuk jetonte askush, por që ai e vizitonte shpesh.
Vlerësimi i parë për shkaqet që e çuan burrin fatkeq drejt vetëvrasjes është se ai nuk e përballoi humbjen e dy fëmijëve të tij, të cilët ndërruan jetë brenda një periudhe prej vetëm pak muajsh.
Sipas të njëjtave burime, njëri nga djemtë e tij humbi jetën gjatë një ndërhyrjeje kirurgjikale në një spital të Athinës, ku kishte shkuar për t’iu nënshtruar një operacioni në zemër, ndërsa djali tjetër ndërroi jetë nga sëmundja e rëndë, dy deri në tre muaj më vonë.
Historia e trishtë
Pas aktit të dëshpërimit fshihet një dramë që filloi rreth gjashtë muaj më parë. Sipas burimeve lokale, familja ka pësuar goditje të njëpasnjëshme dhe të ashpra nga fati.
Njëri nga djemtë e burrit 79 vjeçar humbi jetën gjatë një operacioni në zemër në një spital të Athinës, ndërsa vetëm dy deri në tre muaj më vonë, familja u thirr për t’i dhënë lamtumirën djalit të dytë, i cili vdiq nga sëmundje tjetër. Dhimbja e akumuluar duket se ka qenë e padurueshme për babanë, duke e çuar atë të merrte vendimin fatal.
