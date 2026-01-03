Nga Irani deri te Venezuela, cilat janë sulmet e kryera nga SHBA nga koha kur Trump u rikthye si president

SHBA- Donald Trump u paraqit si ndërmjetësi i madh, por që në ditët e para të mandatit të tij iu mbështet opsionit ushtarak. Nga Briri i Afrikës në Gjirin Persik, nga Lindja e Mesme në Karaibe, deri në Venezuelë, Corriere della Sera ka listuar të gjitha sulmet e Trump.
Somali
Në fillim të shkurtit 2025, avionët amerikanë shënjestruan Shtetin Islamik në Somali, një komponent i vogël i një organizate që gjithashtu kishte si bazë al-Shabaab. Ky i fundit më pas u bë shënjestër e sulmeve të përsëritura. Iraku
Në mesin e marsit, forcat ajrore, përsëri me mbështetjen e inteligjencës, ndërhynë në Irak për të eliminuar Abdallah al-Rifai, i identifikuar si një nga udhëheqësit kryesorë të Kalifatit. Lëvizja, megjithëse e dobësuar dhe me një rrjet të pakrahasueshëm me të kaluarën e saj, vazhdoi të përbënte një kërcënim në shumë teatro luftimesh.
Jemen
Shtëpia e Bardhë ndoqi një qasje të ndryshme këtë pranverë. Duke filluar nga marsi, për disa javë, Pentagoni goditi me raketa lundrimi instalimet pro-iraniane të Huthëve në Jemen. Kjo ishte një përgjigje ndaj pritave detare të këtij fraksioni ndaj anijeve tregtare që kalonin Detin e Kuq.
Loja përfundoi në fillim të majit me një armëpushim të lehtësuar nga Omani. Donald përdori tone emfatike për të shpallur një fitore të madhe mbi armikun: bombat shkaktuan dëme, por nuk e ndryshuan ndjeshëm situatën. Luftëtarët janë në kontroll të plotë dhe përbëjnë një kërcënim të vazhdueshëm.
Irani
Sulmet në Gadishullin Arabik u interpretuan me një qëllim të dyfishtë: të përpiqeshin të përmbanin kundërshtarin përgjatë një rruge ujore strategjike dhe t’i dërgonin një mesazh sponsorit të Huthisëve, Iranit. Ky ishte një paralajmërim përpara asaj që ndodhi më 22 qershor me Midnight Hammer , operacionin që iu besua B-2 dhe përsëri raketave lundruese.
Avioni hodhi superbomba GBU-57 në vendet bërthamore iraniane të Fordow dhe Natanz , ndërsa raketat ishin "rezervuar" për laboratorë të tjerë. Ashtu si me çështjen e Jemenit, Trump pretendoi një sukses të madh nga një ndërhyrje paralele me luftën midis Izraelit dhe Iranit.
Opinionet mbi rezultatet janë të ndara:
1) Ka të ngjarë që programi bërthamor i Ajatollahëve të jetë ngadalësuar për shkak të dëmit të pësuar. 2) Republika Islamike, megjithatë, ruan kapacitetin dhe "njohuritë" për të ecur përpara. 3) Vetë presidenti, vetëm pak ditë më parë, nuk përjashtoi iniciativa të mëtejshme ushtarake kundër iranianëve, si për të neutralizuar arsenalin e tyre raketor ashtu edhe në mbështetje të protestave sociale. Fronti mbetet i hapur, pavarësisht se Shtëpia e Bardhë flet shpesh për perspektivën e dialogut.
Karaibet
Ndërsa zjarri në Lindje u shua përkohësisht, zjarri në oborrin e Shteteve të Bashkuara u ndez. Uashingtoni filloi ofensivën e tij kundër trafikantëve të drogës në Karaibe dhe më pas në Paqësor, duke shkatërruar rreth tridhjetë anije të dyshuara se transportonin kokainë. Kjo iniciativë u shoqërua me presion mbi Venezuelën e Nicolas Maduros, e akuzuar për bashkëpunim në kontrabandë. Në realitet, ky ishte fillimi i një manovre që, sipas SHBA-së, duhet të rezultonte në "ndryshim regjimi" në Karakas.
Siria
Angazhimet ndaj Perëndimit nuk e kanë ndaluar aktivitetin në fusha të tjera. Më 19 dhjetor, SHBA-të sulmuan Shtetin Islamik në Siri, në hakmarrje për vrasjen e tre ushtarëve.
Nigeria
Lëvizja në Nigeri ditën e Krishtlindjeve ishte krejt e ndryshme, kur anijet turistike të nisura nga një njësi detare shënjestruan zonat veriore: shënjestra ishin militantët xhihadistë. Ky ishte hakmarrje pas masakrave që pësoi komuniteti i krishterë.
Vëzhguesit kanë vënë re tre pika:
A) Objektivi është konfuz, pasojat janë të pasigurta. Në këtë vend të madh afrikan, masakrat dhe dhuna kryhen nga grupe të ndryshme, dhe viktimat nuk janë vetëm të krishterë. B) Bastisja ka një dimension të brendshëm: një mënyrë për të demonstruar angazhim ndaj atij segmenti të elektoratit të shqetësuar për persekutimin.
Venezuela
Hallka e fundit në zinxhir është sulmi i natës ndaj objektivave në Venezuelë, një përshkallëzim krahasuar me kapjen e anijeve të drogës. Një zhvillim i pritur, pothuajse i paralajmëruar. Thashethemet kishin zbuluar një plan shumështresor. Faza 1 ishte e rezervuar për fundosjen e anijeve, dhe Faza 2 u shënua nga ndërhyrje, përfshirë edhe nga komando, në territorin venezuelian.
Për ta zbatuar këtë, Pentagoni ka krijuar një forcë gjigante me transportues aeroplanësh, raketahedhës dhe anije të tjera të afta për të mbështetur zbarkimet. Midis tyre është Ocean Trader, një anije që shërben si bazë për Forcat Speciale.
Në Porto Riko janë vendosur avionë luftarakë F-35, luftanije fluturuese, dronë sulmues dhe avionë të përdorur nga njësitë elitare, duke përfshirë automjete nga Regjimenti i 160-të i Aviacionit të Operacioneve Speciale, i cili, së bashku me Navy SEALs, ishte i përfshirë në operacionin që çoi në vrasjen e Osama bin Laden në Pakistan. Shtëpia e Bardhë autorizoi gjithashtu CIA-n të kryente aktivitete “të fshehta” për të destabilizuar Venezuelën : në fakt, hapi i parë ishte një sulm ndaj një porti i kryer nga një dron inteligjence./Corriere della Sera
