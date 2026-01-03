Tragjedi në Brazil/ Autobusi përplaset me kamionin, 11 persona të vdekur dhe shtatë të plagosur

BRAZIL- Të paktën 11 persona humbën jetën në një aksident tragjik që ndodhi në pjesën jugore të Brazilit të premten e kaluar (1/2), kur një autobus u përplas ballë për ballë me një kamion. Sipas një deklarate nga Policia Federale e Rrugës së Brazilit, shtatë persona të tjerë u plagosën në aksident.
Aksidenti ndodhi në një autostradë federale në shtetin më jugor të Brazilit, Rio Grande do Sul, rreth orës 11:30 të paradites (ora lokale) dhe ata u dërguan në spitale. Një pjesë e ngarkesës së rërës së kamionit përfundoi brenda autobusit si pasojë e përplasjes, duke e bërë të vështirë për ekipet e shpëtimit qasjen në automjet.
