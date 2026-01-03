Këto janë 3 shenjat më me fat të momentit: Yjet hapin rrugë të reja dhe sjellin kthesa pozitive

Paolo Fox: Nëse je njëra prej tyre, përgatitu, 3 shenjat që po favorizohen nga yjet
Energjia astrale e këtyre ditëve favorizon disa shenja më shumë se të tjerat, duke sjellë qartësi, mundësi konkrete dhe vendime që mund të ndryshojnë rrjedhën e ngjarjeve.
Për disa, fati shfaqet në punë dhe marrëdhënie, për të tjerë në dashuri, stabilitet dhe plane afatgjata.
Ja cilat janë 3 shenjat që po përjetojnë një periudhë të artë dhe pse yjet janë në anën e tyre.
DEMI
Demi hyn në një nga periudhat më të favorshme të këtij fillimviti. Energjia e sotme të jep qartësi mendore, vendosmëri dhe aftësinë për të marrë vendime të rëndësishme pa pasiguri. Marrëdhëniet me të tjerët janë më të drejtpërdrejta dhe produktive, sidomos në aspektin profesional. Nëse ke negociata, marrëveshje apo plane që lidhen me punën, ky është momenti i duhur për të vepruar.
Nga ana emocionale, kërkon stabilitet dhe siguri, dhe sot ke shanse reale për t’i ndërtuar ose për t’i forcuar ato. Fundjava favorizon komunikimin e sinqertë, afrimin dhe vendosjen e bazave të forta për të ardhmen. Fati yt lidhet me zgjedhjet praktike dhe me faktin që nuk po e humb kohën.
LUANI
Luani po hyn në një vit force dhe rikthimi, dhe dita e sotme e konfirmon këtë tendencë. Energjia planetare të mbështet për të rimarrë kontrollin e situatave që më parë dukeshin të bllokuara. Ka emocione të forta, dëshirë për ndryshim dhe nevojë për të shprehur veten pa frikë. Nëse ke në krah një person të rëndësishëm ose po mendon të ndryshosh rrjedhën e jetës, sot dhe ditët në vijim të favorizojnë.
Në planin personal dhe emocional, ndihesh më i sigurt, më i qartë për atë që dëshiron dhe më i hapur për të marrë iniciativa. Fati yt lidhet me guximin për të ndjekur ndjenjat dhe për të mos u kënaqur më me gjysmë-zgjidhje. Është një periudhë që të shtyn drejt rritjes dhe afirmimit.
PESHQIT
Peshqit janë ndër shenjat më të favorizuara të momentit. Dashuria, ndjenjat dhe projektet personale janë në qendër të vëmendjes dhe përjetojnë një rritje të ndjeshme. Venusi dhe Marsi janë në harmoni me shenjën tënde, duke sjellë pasion, energji dhe dëshirë për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Nëse muajt e kaluar kanë sjellë paqartësi, tani fillon një fazë shumë më e qartë.
Ke mundësi reale për të bërë zgjedhje të rëndësishme në lidhje me jetën personale, bashkëjetesën, martesën apo planet familjare. Edhe në aspektin profesional, fati të ndihmon përmes mbështetjes së njerëzve të duhur dhe rritjes së vetëbesimit. Çelësi i suksesit është të mos lejosh frikën ose pendesën të të frenojë. /noa.al
