Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 3 janar 2026

Parashikimi ditor për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin
♈ Dashi
Rreziku dhe sfida janë pjesë e natyrës tënde, por këtë fundjavë duhet më shumë vetëpërmbajtje. Ka tension në ajër dhe marrëdhëniet kërkojnë kujdes, sidomos nëse je provokuar. Planetët tregojnë se po përpiqesh të dalësh nga një bllokim i gjatë, qoftë ligjor apo personal. Kërkesat duhen bërë me vendosmëri, por pa humbur qartësinë. Energjia është e fortë, por duhet kanalizuar me zgjuarsi për të zhbllokuar një situatë të ngrirë.
♉ Demi
Një fundjavë shumë pozitive. Hëna të favorizon dhe të ndihmon të komunikosh drejtpërdrejt e me rezultate. Marrëveshjet, sidomos ato profesionale, janë në qendër të vëmendjes. Kush ka role drejtuese ose punon i pavarur duhet të marrë vendime të qarta deri në mesin e janarit. Mos humb kohë, sepse mundësitë nuk do të zgjasin pafund. Edhe në dashuri kërkon stabilitet dhe konfirmime të qarta.
♊ Binjakët
Fillimi i vitit është i ngadaltë, por nga data 19 janar gjithçka ndryshon. Pjesa e dytë e muajit sjell lëvizje, udhëtime, ndryshime në punë apo riorganizim financiar. Pas një periudhe të vështirë, jeta nis të ecë përpara. Ata që kanë kaluar ndarje ose humbje mund të rimarrin kontrollin ekonomik. Mundësitë ekzistojnë, por kërkojnë iniciativë konkrete.
♋ Gaforrja
Hëna në shenjë të bën më instinktiv, por edhe më të ndjeshëm. Ka tension nervor dhe ndjesinë se disa gjëra nuk janë të qarta, sidomos në punë ose familje. Nëse nuk mund të sqarosh menjëherë një situatë, mos e forco stresin. Jepi kohë gjërave dhe kujdesu për trupin dhe energjinë tënde. Ngadalësimi është zgjedhja më e mençur sot.
♌ Luani
Një vit i fuqishëm po hapet për ty. Saturni dhe Jupiteri do të jenë aleatë të fortë në muajt në vijim, duke të dhënë mundësi reale për ringritje dhe sukses. Vetëm fundi i janarit sjell pak tension. Këto ditë janë ideale për të jetuar emocionet me intensitet, për të forcuar një lidhje ose për të menduar seriozisht një ndryshim të madh në jetë.
♍ Virgjëresha
Yjet janë premtues. Pas një periudhe bllokimi, çështjet ligjore, kontratat apo problemet e pazgjidhura nisin të marrin përgjigje. Pranvera sjell ndryshime të rëndësishme. Në dashuri, pasioni zgjohet dhe është momenti të lësh pak kontrollin. Mos u përpiq të rregullosh gjithçka menjëherë, por ec hap pas hapi.
♎ Peshorja
Fundjava mund të sjellë përplasje të vogla ose tension të brendshëm. Nuk është gjithmonë e nevojshme të debatosh, sidomos kur je i lodhur emocionalisht. Kujdes shëndetin dhe shmang konfliktet direkte deri të dielën. Diplomacia është mburoja jote më e fortë tani.
♏ Akrepi
Qielli është shumë pozitiv dhe Hëna të mbështet. Është koha të rikthesh qetësinë emocionale dhe të hapesh më shumë. Frika ose dyshimi të kanë bërë ndonjëherë tepër mbrojtës, por tani emocionet e sinqerta marrin përparësi. Fundjava ndihmon të rifitosh besim dhe të thuash “po” aty ku vërtet ia vlen.
♐ Shigjetari
Pjesa e dytë e janarit do të jetë vendimtare. Projekte të vjetra, udhëtime, ndryshime profesionale nisin të bëhen reale. Ndryshe nga viti i kaluar, tani kushtet janë më mbështetëse. Është koha të veprosh. Vera e 2026-ës do të jetë edhe më e fortë për ty.
♑ Bricjapi
Hëna përballë sjell lodhje dhe ndjenjën e presionit për shkak të përgjegjësive të shtuara. Mos reagoni ndaj provokimeve. Forca jote është stabiliteti dhe familja. Marrëdhëniet emocionale marrin vlerë të veçantë dhe edhe njohjet e papritura mund të kthehen në diçka serioze. Projektet për verën nisin të marrin formë.
♒ Ujori
Viti i ndryshimeve ka nisur. Që nga mesi i janarit, yjet favorizojnë lëvizje të guximshme: ndryshim pune, shtëpie, qyteti. Vepro shpejt, sepse pjesa e parë e vitit është më e favorshme se e dyta. Kreativiteti kërkon hapësirë dhe edhe një rrezik i matur mund të sjellë çlirim personal.
♓ Peshqit
Një fundjavë shumë e fortë emocionalisht. Venusi, Marsi dhe Jupiteri të mbështesin fuqishëm, sidomos në dashuri. Nëse ke pasur paqartësi në dhjetor, tani është koha për sqarime dhe vendime të mëdha: bashkëjetesë, martesë, familje. Frika dhe pendesa janë e vetmja pengesë reale. Viti 2026 është një vit ndërtimi serioz për ty.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd