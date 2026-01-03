Protesta e fermerëve në Greqi, pritet të bllokohet për rreth 3 orë aksi rrugor Kakavijë–Janinë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 03-01-2026, 10:49
Aksi rrugor Kakavijë–Janinë, në kryqëzimin e fshatit Kallpaq, do të jetë sërish i bllokuar për shkak të protestës që do të zhvillojnë fermerët gjatë mbrëmjes.
Policia Kufitare Kakavijë ka njoftuar se protesta do të nisë në orë 18:00 deri në orë 21:00 (me orën greke).
Raportohet se do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore.
