Maduro akuzon SHBA për sulmet në Venezuelë: I gjithë vendi duhet të mobilizohet për të mposhtur këtë agresion

Karakas- Qeveria e Venezuelës ka akuzuar SHBA-në për sulmet e ndodhura mëngjesin e sotëm në një bazë ushtarake. Venezuela thotë se SHBA po rrezikon ta zhytë Amerikën Latine në kaos me këtë “akt jashtëzakonisht serioz”.
Shpërthime, zhurma të forta dhe avionë që fluturonin u dëgjuan në kryeqytetin venezuelian të Karakasit në orët e para të së shtunës.
Në një deklaratë, qeveria e Venezuelës konfirmoi se Karakasi ishte sulmuar, si dhe tre shtete të tjera: Miranda, La Guaira dhe Aragua, shkruan ‘The Guardian’.
“Objektivi i vetëm i këtij sulmi është të marrë kontrollin e burimeve strategjike të Venezuelës, në veçanti të naftës dhe mineraleve të saj”, tha ai, duke i bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të denoncojë atë që e quajti një shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar që vë në rrezik miliona jetë”.
“I gjithë vendi duhet të mobilizohet për të mposhtur këtë agresion”, ka thënë më tej ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd