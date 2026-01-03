Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Moti në vend/ Rrëshqitje gurësh, disa fshatra mbeten pa energji elektrike
Transmetuar më 03-01-2026, 10:15

KUKËS- Moti i keq ka ‘mbërthyer’ vendin, duke shkaktuar situata problematike në disa qytete dhe akse rrugore. Mësohet se në disa akse rrugore nacionale në Qarkun Kukës ka pasur rrëshqitje gurësh dhe inertesh.

Ndërkohë, subjektet kontraktore kanë qenë në terren gjatë gjithë kohës duke kryer pastrimin dhe kriposjen e rrugëve, pa penguar qarkullimin. Aktualisht, të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme. Nga bashkitë Kukës, Has dhe Tropojë nuk raportohet asnjë problematikë emergjente.

Sa i përket energjisë elektrike, pjesa më e madhe e Qarkut Kukës furnizohet normalisht, ndërsa pa energji mbeten: Njësitë administrative Surroj, Topojan, Shishtavec, Zapod, Kolsh dhe fshati Shemri (bashkia Kukës); Nj.Adm. Lekbibaj (bashkia Tropojë); Fshatrat Vlahën, Cahan (Nj.Adm. Qendër Krumë) dhe Nj.Adm. Fajza (bashkia Has).

