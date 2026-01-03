Sonte mos harroni të shihni ‘Hënën e Ujkut’! Cilat shenja të horoskopit do të preken nga ky fenomen

Hëna e parë e plotë e vitit 2026 e njohur edhe si “ Hëna e Ujkut ” pritet të ndriçojë qiellin e natës të shtunën.
Do të jetë superhëna e katërt radhazi, pas Hënës së Korrjes në tetor, Hënës së Kastorit në nëntor dhe “Hënës së Ftohtë” në dhjetor.
Dukshmëria do të varet nga kushtet e motit, por nëse qielli është i kthjellët, fenomeni pritet të jetë spektakolar. Herën tjetër që Hëna do të shfaqet kaq e madhe dhe e ndritshme do të jetë në nëntor 2026.
Këtë vit, maji do të ketë madje dy hëna të plota, që do të thotë se viti 2026 do të shohë gjithsej 13 hëna të plota në vend të 12. Hëna e plotë shtesë njihet si “hënë blu” dhe ndodh afërsisht çdo dy vjet e gjysmë – prej nga rrjedh shprehja “një herë në një hënë blu”.
Pse quhet “Hëna e Ujkut”?
Sipas Old Farmer’s Almanac, emri “Hëna e Ujkut” vjen nga traditat e amerikanëve autoktonë, të cilët gjatë kësaj periudhe të dimrit dëgjonin ulërimat e ujqërve që, të uritur nga i ftohti i gjatë, afroheshin më pranë vendbanimeve.
Cilat shenja të horoskopit do të preken?
Hëna e plotë sjell ndryshime të fuqishme, veçanërisht për Gaforret, Peshoret, Dashin dhe Bricjapin. Ndikimi i saj do të ndihet për dy javët e ardhshme dhe fokusi do të jetë te emocionet, familja, shtëpia dhe ndjenja e brendshme e sigurisë.
Gaforrja si shenjë e hënës së plotë thekson nostalgjinë, nevojën për kujdes dhe ngrohtësi, por edhe ndjeshmërinë më të madhe ndaj fjalëve dhe veprimeve të njerëzve të tjerë.
Në të njëjtën kohë, kjo periudhë sjell qartësi – bëhet e qartë se çfarë kënaq dhe çfarë e shterron emocionalisht. Është e mundur të mbyllni çështje të vjetra familjare, të zgjidhni marrëdhëniet e kaluara ose të merrni vendime të rëndësishme që lidhen me shtëpinë, zhvendosjen ose marrëdhënien me prindërit. Edhe pse është e rëndësishme të dëgjoni zërin e brendshëm, këshillohet kujdes për të shmangur reagimet impulsive.
Hëna e Plotë në Gaforre na kujton nevojën për ekuilibër emocional. Kujdesi për të tjerët nuk duhet të vijë në kurriz të paqes personale, dhe kjo periudhë është ideale për lehtësim emocional, falje dhe çlirim nga gjithçka që ju lidh me të kaluarën dhe prish ndjenjën e sigurisë në momentin e tanishëm.
