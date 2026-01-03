Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Lens u kurorëzua “Kampione e Dimrit” të Ligue 1 në Francë
Transmetuar më 03-01-2026, 08:42

3 Janar, 2026

FRANCE – Vetëm pak orë pas mbërritjes së vitit 2026, Ligue 1 ishte rikthyer në aksion. Duke kryesuar tabelën në fillim të javës së 17-të, RC Lens konfirmoi statusin e saj duke mposhtur 3-0 edhe Toulouse, pavarësisht se luante me një avantazh numerik.

Të premten në mbrëmje, Wesley Saïd më theu barazimin për Lens (minuta e 57-të), të cilët u kurorëzuan “Kampionë të Dimrit” në fund të ndeshjes, përpara se Adrien Thomasson (minuta e 85-të) dhe Ismaëlo Ganiou (minuta 90+5) të vulosnin fitoren për Lens.

Lens është në krye të Ligue 1 në gjysmën e sezonit për herë të parë në 24 vjet, që nga sezoni 2001-2002 (e dyta në fund të sezonit).

Tetë nga dhjetë ekipet e fundit që kryesojnë në këtë fazë të sezonit kanë arritur të fitojnë titullin, me dy përjashtime të vetme dy sezonet ku PSG nuk ishte në krye në gjysmën e sezonit: Lyon në 2020-2021 (e 4-ta në fund të sezonit – kampione Lille) dhe Nice në 2016-2017 (e treta – Monaco e kurorëzuar).

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...