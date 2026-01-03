Lens u kurorëzua “Kampione e Dimrit” të Ligue 1 në Francë

3 Janar, 2026
FRANCE – Vetëm pak orë pas mbërritjes së vitit 2026, Ligue 1 ishte rikthyer në aksion. Duke kryesuar tabelën në fillim të javës së 17-të, RC Lens konfirmoi statusin e saj duke mposhtur 3-0 edhe Toulouse, pavarësisht se luante me një avantazh numerik.
Të premten në mbrëmje, Wesley Saïd më theu barazimin për Lens (minuta e 57-të), të cilët u kurorëzuan “Kampionë të Dimrit” në fund të ndeshjes, përpara se Adrien Thomasson (minuta e 85-të) dhe Ismaëlo Ganiou (minuta 90+5) të vulosnin fitoren për Lens.
Lens është në krye të Ligue 1 në gjysmën e sezonit për herë të parë në 24 vjet, që nga sezoni 2001-2002 (e dyta në fund të sezonit).
Tetë nga dhjetë ekipet e fundit që kryesojnë në këtë fazë të sezonit kanë arritur të fitojnë titullin, me dy përjashtime të vetme dy sezonet ku PSG nuk ishte në krye në gjysmën e sezonit: Lyon në 2020-2021 (e 4-ta në fund të sezonit – kampione Lille) dhe Nice në 2016-2017 (e treta – Monaco e kurorëzuar).
