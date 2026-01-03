7 shpërthime të forta në kryeqytetin e Venezuelës

Karakas- Sirena për sulme ajrore dhe shpërthime u dëgjuan në orët e para të së shtunës në kryeqytetin e Venezuelës, Karakas. Sipas mediave të huaja u regjistruan 7 shpërthime të forta të cilat zgjatën për 15 minuta.
Sipas raportimeve, një nga objektet e goditura ishte Fort Tiuna, kompleksi kryesor ushtarak i Venezuelës, ku ndodhen ndër të tjera Ministria e Mbrojtjes dhe Akademia Ushtarake.
Kjo situatë vjen pasi, në ditët e fundit, ushtria e Shteteve të Bashkuara ka shënjestruar anije të dyshuara për kontrabandë droge.
Venezuela tha të premten se ishte e hapur për të negociuar një marrëveshje me Uashingtonin për të luftuar trafikun e drogës.
Presidenti i vendit, Nicolás Maduro, pohoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara duan të detyrojnë një ndryshim qeverie në Venezuelë dhe të fitojnë akses në rezervat e saj të mëdha të naftës përmes një fushate presioni disamujore që filloi me një vendosje masive ushtarake në Detin e Karaibeve në gusht.
