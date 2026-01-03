16 filmat më emocionues që do të dalin në vitin 2026

Nga kontroversi Emerald Fennell i veprës Wuthering Heights tek filmi i shumëpritur epik grek i Christopher Nolan, ja disa nga rekomandimet e kritikëve për filmat që duhen parë këtë vit, 2026, shkruan BBC.
1. Wuthering Heights
2. Practical Magic
3. The Mandalorian and Grogu
4. The Dog Stars
5. The Bride!
6. Digger
7. Toy Story 5
8. The Drama
9. Mother Mary
10. The Social Reckoning
11. The Devil Wears Prada 2
12. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
13. Narnia: The Magician’s Nephew
14. Disclosure Day
15. The Odyssey
16. Avengers: Doomsday
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd