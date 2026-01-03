Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
16 filmat më emocionues që do të dalin në vitin 2026
Transmetuar më 03-01-2026, 07:59

Nga kontroversi Emerald Fennell i veprës Wuthering Heights tek filmi i shumëpritur epik grek i Christopher Nolan, ja disa nga rekomandimet e kritikëve për filmat që duhen parë këtë vit, 2026, shkruan BBC.

1. Wuthering Heights

2. Practical Magic

3. The Mandalorian and Grogu

4. The Dog Stars

5. The Bride!

6. Digger

7. Toy Story 5

8. The Drama

9. Mother Mary

10. The Social Reckoning

11. The Devil Wears Prada 2

12. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

13. Narnia: The Magician’s Nephew

14. Disclosure Day

15. The Odyssey

16. Avengers: Doomsday

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...