‘M**i pas këpucës’! Debate të forta në BBVA mes Kristit dhe Keijsit
Transmetuar më 02-01-2026, 23:04

Edhe në ditën e parë të vitit, debate të forta nuk kanë munguar brenda shtëpisë së Big Brother VIP 5.

Një përplasje verbale ka ndodhur mes banorit Kristi dhe Keijsit, këngëtari i cili nisi të ndiqte banorin e ri dhe më pas e lagu me birrë.

Gjatë debatit, Kristi i është kundërpërgjigjur Keijsit duke i theksuar respektin dhe limitet.

Kristi: Sa për ty, të ishe nga ata që dije respektin dhe limitet, nuk merreshe me burrërinë time. Por kjo tregon më shumë për burrërinë tënde duke u marrë me burrërinë time. Ke ardhur gjithë kohës anës siç po të vij unë ty…

Keijsi: Si është ajo shprehja? M**i pas këpucës’? Bravo, ashtu vjen ti.

Kristi: Ke ardhur duke mu fërkuar gjatë gjithë kohës ti mua. Po duhet të dish këtë gjë ti. Mua më fërkon, fërkon, fërkon dhe filloj dhe të derdhem unë pastaj. Filloj dhe të derdhem unë pastaj. Në rregull? Plehrë. Ti tregoj unë limitet ty ku i ke.

