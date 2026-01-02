Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përfundon numërimi i votave në Kosovë/ Ja 20 emrat më të votuar dhe ata me më pak vota, Kurti shënon rekordin
Transmetuar më 02-01-2026, 22:53

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka përfunduar numërimin e votave të votave të kandidatëve për deputetë.

Renditja e emrave më të votuar në katër partitë kryesore nuk ka ndryshuar ndërsa Albin Kurti kryeson listën.

Vetëvendosja: Albin Kurti, Glauk Konjufca, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati dhe Donika Gërvalla.

PDK: Bedri Hamza, Arian Tahiri, Përparim Gruda, Uran Ismaili dhe Sala Jashari.

LDK: Lumir Abdixhiku, Hykmete Bajrami, Ukë Rugova, Avdullah Hoti dhe Doarsa Kica-Xhelili.

AAK: Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, Besnik Tahiri, Bekë Berisha dhe Agim Çeku.

Në legjislaturën e re që pritet të formohet pas zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën më 28 dhjetori, ka kandidatë të cilët kanë siguruar mbështetje shumë të ulët elektorale.

Sipas procesit të numërimit që po zhvillohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) dhe përditësimeve, deri më tani janë numëruar mbi 93 për qind e votave.

Në vijim paraqiten nga pesë kandidatë me numrin më të ulët të votave për secilën prej 4 partive politike sipas ekonomia online:

Lëvizja Vetëvendosje:

Burim Mehmeti

Rea Krasniqi

Shefqet Gjocaj

Kaltrina Gruda

Adelina Veliji

Partia Demokratike e Kosovës:

Antigonea Gashi

Mustafë Gashi

Agron Paçrizi

Izmir Zeqiri

Dafina Broqi

Lidhja Demokratike e Kosovës:

Kimete Kuka Hasallari

Nafie Rusinovci

Sevdije Abazi

Roni Kosman

Gafurr Ibrahimi

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës:

Bilall Bushi

Bujar Tafili

Bashkim Budakova

Agnesë Mazreku

Vjollca Vokrri

Nerkaq ka vijuar numerimi i votave preferenciale

