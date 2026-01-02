Izraeli akuzon për antisemitizëm kryetarin e sapozgjedhur musliman të New York-ut

Tel Aviv- Ministria e Jashtme e Izraelit ka akuzuar kryetarin e Nju Jorkut, Zohran Mamdani, se ka hedhur “benzinë antisemitike mbi zjarr të hapur” pasi ai ktheu një urdhër të fundit të kryetarit në largim, Eric Adams.
“Që në ditën e tij të parë si kryetar i Nju Jorkut, Mamdani tregon fytyrën e tij të vërtetë, ai heq përkufizimin IHRA të antisemitizmit dhe heq kufizimet mbi bojkotet ndaj Izraelit. Kjo nuk është udhëheqje. Është benzinë antisemitike mbi zjarr të hapur,” tha ministria e Jashtme në një postim në X.
Mamdani rrëzoi një urdhër të periudhës Adams që miratonte përkufizimin e Antisemitizmit të Aleancës Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit (IHRA), të cilin administrata e mëparshme e kishte shpjeguar se përfshinte “demonizimin e Izraelit dhe mbajtjen e tij në standarde të dyfishta si forma të antisemitizmit bashkëkohor”.
Në një deklaratë, dega e Nju Jorkut e Këshillit për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike (CAIR-NY) tha se mirëpriti rrëzimin e përkufizimit “kontestues dhe tepër të gjerë” të IHRA të “antisemitizmit”, i cili sipas tyre “përdoret shpesh për të censuruar kritikën ndaj racizmit dhe krimeve ndaj njerëzimit nga qeveria izraelite”.
“Urdhri i Kryetarit Adams do të kishte formalizuar përkufizimin kontestues IHRA të antisemitizmit, edhe pse autori i tij ka thënë se nuk ishte menduar për përdorim qeveritar dhe edhe pse përkufizimi tepër i gjerë shpall çdo njohje të racizmit të qeverisë izraelite ose mosmarrëveshje me Zionizmin si antisemitizëm. Urdhri gjithashtu do të kufizonte në mënyrë të kushtetueshme bojkotet vetëm ndaj Izraelit”, shkruhet në deklaratë.
Këshilli e quajti urdhrin e Adams “një sulm të paligjshëm, ‘Israel First’ ndaj lirisë së fjalës që nuk duhej të ishte nxjerrë kurrë. Ne e përgëzojmë Kryetarin Mamdani që e rrëzoi atë menjëherë.”
Përgjigja e Izraelit erdhi disa orë pasi Mamdani lëshoi një urdhër për të anuluar të gjitha urdhrat ekzekutivë që Adams lëshoi pasi u padit për akuza federale për korrupsion në vitin 2024, akuza që më vonë, në mënyrë kontroverse, u rrëzuan.
Zyra e Mamdanit tha se vendimi ishte për të siguruar “një fillim të ri për administratën e ardhshme”.
Një nga urdhrat e Adams, i cili tani është revokuar, përfshinte ndalimin e zyrtarëve të qytetit që mbikëqyrin sistemin e pensioneve të qytetit nga marrja e vendimeve në përputhje me lëvizjen për bojkot, shitje investimesh dhe sanksione ( BDS ), të cilën Mamdani ka thënë se e mbështet.
Një urdhër i dytë i drejtoi komisioneres së policisë së Nju Jorkut, aktualisht Jessica Tisch, të vlerësonte propozimet për rregullimin e aktivitetit protestues që ndodhte pranë vendeve të kultit. Ky urdhër erdhi pasi demonstratat jashtë një sinagoge në Upper East Side, ku po zhvillohej një aktivitet për promovimin e imigracionit në Izrael, shkaktuan pretendime për antisemitizëm.
Në fjalimin e tij të enjten, Mamdani tha:
“Ku tjetër mund të rritet një fëmijë mysliman si unë duke ngrënë simite dhe salcë domatesh? E di që ka disa që e shohin këtë administratë me mosbesim ose përbuzje, ose që e shohin politikën si të prishur përgjithmonë. Dhe ndërsa vetëm veprimi mund të ndryshojë mendjet, ju premtoj këtë: nëse jeni banor i New Yorkut, unë jam kryetari juaj i bashkisë. Pavarësisht nëse biem dakord apo jo, unë do t’ju mbroj, do të festoj me ju, do të vajtoj përkrah jush dhe kurrë, për asnjë sekondë, nuk do t’ju fshihem”.
Pasi lëshoi urdhrat e tij të parë ekzekutivë, Mamdani tha se do ta mbante hapur zyrën e krijuar së fundmi për të luftuar antisemitizmin. “Kjo është një çështje që ne e marrim shumë seriozisht”, u tha ai gazetarëve.
