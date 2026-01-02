‘Lumenj’ llave zbresin nga gryka/ Shpërthen sërish vullkani Etna

ITALI- Një rrjedhë e re llave është vërejtur në Valle del Bove në malin Etna në orët e fundit, teksa u aktivizua pak ditë para mbylljes së vitit 2025. Siç u njoftua nga Instituti Italian i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë, aktiviteti filloi pasditen e 1 janarit 2026, kur një hapje në një lartësi prej afërsisht 2,000 deri në 2,100 metra filloi të lëshonte llavë.
Rrjedha lëvizi gradualisht drejt pjesëve të poshtme të luginës, duke arritur afër 1,500 metra lartësi, duke ndjekur shtegun natyror të Valle del Bove, i cili vepron si një “digë” natyrore dhe kufizon përhapjen e fenomenit. Gjithashtu deri më tani, nuk janë raportuar dëme ose probleme në infrastrukturë.
Ndërkoë pamjet që qarkullojnë në mediat sociale, përfshirë pamjet nga Emilio Messina, regjistrojnë përparimin e ngadaltë por të qëndrueshëm të lavës brenda pellgut natyror, pa u larguar përtej kufijve të tij. Po ashtu, Shërbimet kompetente sigurojnë se, për momentin, nuk ka zona të banuara të kërcënuara, ndërsa ekipet shkencore po monitorojnë nga afër zhvillimin e aktivitetit.
STARKE LAVAFLÜSSE AM ÄTNA SEIT 1.1.2026 … pic.twitter.com/RzJ3QVhMuS
— hendrik R. hannes (@hendrikRhannes) January 2, 2026
#Italy: Mount Etna volcano erupts again, lava reaches 400 meters high pic.twitter.com/wpRlNiyOLT
— Jack Straw (@JackStr42679640) January 1, 2026
