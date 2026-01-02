I ka shpëtuar 10 atentateve dhe i kanë he’lmuar bashkëshorten/ Kush është “njeriu pa buzëqeshje”, shefi i ri i Zyrës Presidenciale të Kievit

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka emëruar shefin e inteligjencës ushtarake, Kyrylo Budanov, si drejtuesin e ri të Zyrës Presidenciale, pak më shumë se një muaj pasi ndihmësi i tij i mëparshëm dha dorëheqjen mes një skandali korrupsioni.
Kush është Kyriak Budanov
Kyriak Budanov, një figurë e njohur për sekretin dhe shpesh e quajtur në media ukrainase “njeriu pa buzëqeshje,” ka kaluar nga relativja anonimitet në njërin nga zyrtarët më të njohur të sigurisë në Ukrainë.
I lindur në Kiev, Budanov studioi në një akademi ushtarake në Odesa dhe në 2014 u dërgua për të luftuar separatistët e mbështetur nga Rusia në lindje të Ukrainës.
Publiku e njihte pak kur në gusht 2020 u emërua shef i Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Ukrainës (GUR).
Ai mori pjesë në një sulm komandantësh në Krimenë e aneksuar nga Rusia në 2016, ku u vranë agjentë rusë.
Budanov ka thënë se është plagosur tre herë gjatë shërbimit, përfshirë një plagë afër zemrës nga plumba dhe një plagë në bërryl që i ka lënë një ngurtësi të dukshme në krahun e djathtë.
Zyra e GUR ka njoftuar se Budanov ka shpëtuar më shumë se 10 tentativa atentatesh, përfshirë shpërthimin e makinës së tij në Kiev në 2019, një sulm që u atribuua shërbimeve ruse të sigurisë.
Ai u bë një nga gjeneralët më të rinj të Ukrainës në moshën 35-vjeçare.
Para pushtimit rus në shkurt 2022, Budanov paralajmëroi publikisht për një sulm masiv, ndërsa shumë zyrtarë perëndimorë dyshonin për qëllimet e Moskës.
Ai është përshkruar si ekspert i luftës asimetrike, edhe pse disa parashikime, përfshirë hyrjen e trupave ukrainase në Krime në 2023, nuk u realizuan.
Budanov është gjithashtu i lidhur me disa operacione brenda Rusisë, përfshirë sulmin me dronë ndaj një rafinerie në Shën Petersburg në janar 2024, dhe sipas autoriteteve ukrainase, ai ka lidhje me shpërthimin në Ura e Krimesë në 2022.
Këto operacione e kanë bërë atë të popullarizuar tek ukrainasit, duke marrë edhe ovacione në një konferencë ndërkombëtare në Kiev në shtator 2023 dhe titullin “Hero i Ukrainës” nga Zelenskyy në 2024.
Në Rusi, Budanov konsiderohet një nga tragetet kryesore, me pretendime të shumta për vrasjen e tij nga Moska, përfshirë sulmet ndaj selisë së inteligjencës ushtarake ukrainase në 2023.
Bashkëshortja e tij shpëtoi nga helmimi në të njëjtin vit.
Pavarësisht kërcënimeve, Budanov ka qëndruar i vendosur. Më 1 shkurt 2024, ai paralajmëroi për rritjen e sulmeve ndaj infrastrukturës ruse, dhe pak orë më vonë GUR raportoi se një anije lufte ruse ishte fundosur në Krime.
Tani, duke u vendosur në një nga rolet më të fuqishme të qeverisë ukrainase, Budanov do të ketë qasje direkte te presidenti Zelenskyy dhe një rol qendror në formësimin e politikës së sigurisë dhe diplomatike, ndërsa lufta hyn në një fazë vendimtare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd