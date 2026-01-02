‘Stuhi’ me ortekë në Alpet e Italisë. Humbin jetën dy persona, plagosen disa të tjerë

Itali- Një seri ortekësh në Alpet italiane vranë dy persona dhe plagosën disa të tjerë të premten, ndërsa erërat e forta penguan operacionet e shpëtimit, thanë ekipet e shpëtimit.
Një ortek i parë goditi Luginën Alpine Maira në jugperëndim, pranë kufirit francez në rajonin italian të Piemontes, duke vrarë një person dhe duke plagosur dy të tjerë, tha Alpine Rescue (Soccorso Alpino). Njëri prej tyre është në gjendje kritike.
Ekipet e shpëtimit u nisën në këmbë nga lartësi më të ulëta pasi erërat e forta penguan ekipet e helikopterëve të arrinin në vendngjarje, tha organizata në një deklaratë.
Një ortek i dytë ndodhi pranë Pragelato, një destinacion popullor për ski rreth 60 km në perëndim të Torinos.
Një grua e zënë në ortek arriti të lirohej, por nuk mundi të lëvizte për shkak të lëndimeve. Ekipet e shpëtimit po punonin për ta evakuuar atë, me helikopterë që ishin të kufizuar përsëri për shkak të kushteve të këqija të motit.
Autoritetet thanë se po monitoronin raportet për një ortek të tretë në Piemonte, por detajet nuk ishin menjëherë të disponueshme.
Më vete, në rajonin verilindor italian të Venetos, një ortek në shpatin Vajo Gabene në Dolomitet e Vogla vrau një alpinist 50-vjeçar, tha agjencia italiane e lajmeve ANSA.
Ekipet e shpëtimit arritën tek ai me helikopter, por nuk arritën ta shpëtonin.
Një kombinim i reshjeve të dendura të dëborës dhe erërave të forta ka rritur rrezikun e ortekëve në Alpe ditët e fundit, duke shkaktuar paralajmërime për skiatorët dhe alpinistët.
