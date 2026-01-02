Detaje të reja nga aksidenti fatal në Athinë: Dëshmia prekëse e babait dhe si 23-vjeçari ndërroi makinë pak minuta para tragjedisë

Zbardhen detaje të reja nga aksidenti tragjik që i mori jetën një 23-vjeçari shqiptar në Atikë, Greqi, mëngjesin e së premtes, 2 janar. Në qendër të vëmendjes janë dëshmia rrëqethëse e babait të viktimës dhe rrethanat e fundit që çuan të riun të largohej me një automjet tjetër, pak minuta para përplasjes fatale.
Dëshmia e babait: “Ishte komunikimi ynë i fundit”
Babai i 23-vjeçarit, duke folur për mediat greke, rrëfeu momentet e fundit të komunikimit me të birin, pa e ditur se ato do të ishin fjalët e fundit që do të shkëmbenin.
Sipas tij, djali e kishte njoftuar se do të shkonte në një kafene në shesh. Kur babai e telefonoi sërish, i riu i tha se do të mbërrinte “pas pak”.
“Më tha se do të shkonte në një kafene këtu në shesh. E telefonova sërish dhe më tha: ‘Po vij pas pak’. Parkoi makinën e tij në shesh dhe më pas mësova se ishte larguar me një makinë tjetër”, deklaroi babai i viktimës.
Ky ishte kontakti i fundit mes tyre.
Pak më vonë, familja u përball me konfuzion dhe ankth, pasi fillimisht u mendua se viktima e aksidentit ishte shoku i tij, pronari i mjetit. Vetëm më pas u kuptua e vërteta tragjike.
“Në fillim, të gjithë besonin se viktimë e aksidentit rrugor ishte shoku i 23-vjeçarit dhe pronari i automjetit. Edhe mua më telefonuan më vonë, rreth orës pesë dhe… Prindërit e djalit tjetër, atij që kishte makinën, kishin shkuar atje sepse mendonim se ishte djali i tyre. Më pas vjen ai që kishte makinën dhe më thotë: “M’i mori çelësat, donte të shkonte deri në Kalyvia dhe të kthehej.” Tani gruaja ime ka shkuar për herë të dytë në Qendrën Shëndetësore, nuk është mirë, po kalon një krizë paniku’”, vijoi babai i 23-vjeçarit fatkeq, duke folur për MEGA TV.
Babai tregoi gjithashtu se bashkëshortja e tij ndodhet në gjendje të rënduar psikologjike, duke pësuar atak paniku pas marrjes së lajmit shkatërrues.
Pse 23-vjeçari ndërroi makinë para aksidentit
Një nga elementët më të paqartë të ngjarjes ishte fakti se 23-vjeçari nuk po drejtonte makinën e tij, por automjetin e një shoku. Sipas dëshmisë së babait dhe informacioneve të mbledhura nga autoritetet, i riu kishte parkuar fillimisht makinën në shesh dhe më pas ishte larguar me një automjet tjetër.
Pronari i makinës i ka thënë familjes se 23-vjeçari kishte marrë çelësat e tij me qëllimin për të shkuar deri në Kalyvia dhe për t’u kthyer. Nuk dihet ende pse u bë kjo lëvizje dhe nëse kishte ndonjë arsye emergjente apo spontane për ndërrimin e mjetit.
Hetuesit po analizojnë këtë detaj si një element kyç për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, duke verifikuar itinerarin, kohën e lëvizjes dhe kushtet në të cilat u mor automjeti.
Autoritetet greke vijojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit, ndërsa familja e të riut mbetet e shkatërruar nga humbja e papritur, duke kërkuar përgjigje për minutat e fundit që i ndanë nga tragjedia. /noa.al
