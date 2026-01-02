E dhimbshme në Greqi/ I riu shqiptar, vetëm 23 vjeç, humb jetën pas përplasjes me barrierat e rrugës

Një 23-vjeçar humbi jetën në një aksident trafiku në kryeqytetin grek të premten, më 2 janar, raporton noa.al.
Makina që ai po drejtonte doli nga rruga dhe u përplas me një gardh betoni, duke u përmbysur, thanë autoritetet policore lokale.
Pesë zjarrfikës nxorën nga automjeti burrin pa ndjenja. Ai u transferua në Qendrën Shëndetësore Markopoulou dhe më pas në Spitalin Georgios Gennimatas, ku u shpall i vdekur.
Nënkryetarja e bashkisë Markopoulou shprehu keqardhjen për incidentin tragjik.
Flet babai i të ndjerit
Babai i viktimës, tregoi për mediat greke se djali i tij po drejtonte makinën e një shoku.
"Më tha se do të shkonte në një kafeteri këtu në shesh. E telefonova më pas përsëri dhe më tha: ‘Do të jem atje pas pak’. Ai parkoi makinën në shesh dhe mësoba se ishte larguar me një makinë tjetër", tha babai i viktimës.
Ky ishte komunikimi i tyre i fundit.
Fillimisht u mendua se ishte shoku i të ndjerit
Në fillim, të gjithë besuan se viktima e aksidentit rrugor ishte shoku i 23-vjeçarit dhe pronari i mjetit.
"Dhe më morën më vonë në orën pesë dhe… Prindërit e fëmijës tjetër që kishte makinën kishin ikur atje sepse menduam se ishte djali i tyre. Pastaj djali që kishte makinën vjen dhe më thotë: "Ai mori çelësat e mi, donte të shkonte deri në Kalyvia dhe të kthehej."
“Tani gruaja ime ka shkuar në Qendrën Shëndetësore për herë të dytë, nuk është mirë, po kalon një atak paniku”, vazhdoi babai i 23-vjeçarit fatkeq, duke folur për Mega Tv.
Për shkak të përplasjes së dhunshme, 23-vjeçari mbeti i bllokuar brenda makinës së dëmtuar dhe zjarrfikësve iu desh të ndërhynin për ta liruar atë.
23 minuta pas aksidentit, ambulanca mbërriti në vendngjarje për të transportuar të riun fatkeq në spitalin "Gennimatas", ku u shpall i vdekur.
Çfarë ndodhi në Atikë
Newsit në Athinë publikoi pamjet e momenteve fatale për të riun shqiptar.
Një aksident tragjik në Athinë ka marrë jetën e një të riu shqiptar, 23 vjeç, i cili humbi kontrollin e automjetit dhe u përplas me barrierat rrugore, për t’u përmbys më pas.
Tragjedia ndodhi në segmentin e rrugëve Lavriou dhe Sounio pranë stadiumit Markopoulos në Atikë, kryeqyteti grek.
Sipas raportimeve paraprake, të paktën pesë zjarrfikës ndërhynë për të nxjerrë të riun nga automjeti i dëmtuar rëndë.
Pas nxjerrjes, ai u transportua në spital, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetonte.
Autoritetet greke thanë se po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit, duke përfshirë gjendjen e rrugës, shpejtësinë dhe mundësitë teknike të automjetit.
Aksidenti rrugor ndodhi mëngjesin e të premtes 2 janar kur automjeti i 23-vjeçarit, në rrethana të paspecifikuara, doli nga kursi dhe u përplas me barrierat mbrojtëse, thanë hetuesit.
Flet një dëshmitar
Makina që po drejtonte 23-vjeçari u përmbys. Zhurma shurdhuese e përplasjes i bëri banorët dhe shoferët që kalonin aty pranë të nxitonin për të ndihmuar.
"Pashë një makinë në gjendje shumë të keqe, e cila kishte shkatërruar gjithçka dhe ishte mbi një shtyllë betoni që kishte rënë aty në kthesë. Dëgjova se djali në timon nuk kishte vënë rripin e sigurimit", tha një shofer që po kalonte aty.
Gazeta Protothema publikoi fotot e mëposhtme:
