Tre shenja të zodiakut që do t’i shohin të gjitha dëshirat e tyre të realizohen në vitin 2026

Tre shenjat e zodiakut që në vitin 2026 do t’i shohin dëshirat e tyre të realizohen: Gaforrja, Luani dhe Binjakët janë tre shenjat që në vitin 2026 kanë shanset më të mëdha për të parë dëshirat e tyre të realizohen, për të përjetuar rritje, fat dhe një ndjenjë të fortë se universi po punon në favorin e tyre
Viti 2026 pritet të jetë një periudhë me ndryshime të mëdha astrologjike. Saturni largohet nga Peshqit dhe hyn në Dash më 14 shkurt, ku do të qëndrojë deri në prill 2028. Neptuni e ndjek këtë lëvizje më 26 janar, gjithashtu në Dash, duke qëndruar aty deri në mars 2039.
Ndërkohë, Urani largohet nga Demi dhe kalon në Binjakë më 29 maj, ku do të mbetet deri në vitin 2033. Jupiteri, planeti i fatit, rritjes dhe zgjerimit, lë Gaforren dhe hyn në Luan më 30 qershor 2026.
Me kaq shumë lëvizje të rëndësishme planetare, tre shenja të zodiakut duken qartësisht më të favorizuara dhe pritet të përjetojnë përmbushje dëshirash, rritje personale dhe ndryshime pozitive.
Këto janë shenjat që marrin më shumë nga universi në vitin 2026
Gaforrja
Jupiteri qëndron në shenjën tuaj deri më 30 qershor 2026 dhe bëhet edhe më i fuqishëm pasi kthehet në lëvizje të drejtë më 11 mars. Kjo periudhë sjell përfitime të dukshme si në karrierë ashtu edhe në jetën personale. Vetëbesimi, optimizmi dhe marrëdhëniet e përmirësuara dalin në plan të parë. Është një mundësi e rrallë që përsëritet vetëm një herë në 12 vjet.
Pas qershorit, Jupiteri kalon në Luan, duke aktivizuar sektorin e financave dhe vetëvlerësimit tuaj. Kjo do të thotë rritje të të ardhurave dhe ndjenjë më të fortë sigurie deri në korrik 2027. Paralelisht, Urani mbetet në Dem deri në fund të prillit, duke sjellë mundësi të reja përmes miqësive, rrjeteve sociale dhe njohjeve të papritura që mund ta ndryshojnë vitin tuaj për mirë.
Luani
Për Luanët, viti 2026 nis me ndryshime të mëdha. Saturni dhe Neptuni kalojnë në Dash, duke ndikuar drejtpërdrejt sektorin e udhëtimeve, arsimit, besimeve dhe zgjerimit të horizontit. Është një periudhë ideale për studime, udhëtime, emigrim apo vendime të rëndësishme jetësore që hapin rrugë të reja.
Nga fundi i prillit, Urani hyn në Binjakë dhe sjell surpriza pozitive përmes miqve, bashkëpunimeve dhe projekteve në grup. Kulmi vjen në korrik, kur Jupiteri hyn në shenjën tuaj. Kjo shënon një vit personal zgjerimi, suksesi, njohjesh të rëndësishme dhe energjie pozitive në pothuajse çdo aspekt të jetës.
Binjakët
Për Binjakët, Urani hyn në shenjën tuaj drejt fundit të verës, duke sjellë ndryshime të forta dhe çlirim nga situata apo marrëdhënie që ju kanë mbajtur të bllokuar. Viti sjell mundësi për rritje personale, role drejtuese dhe një version më të lirë e më autentik të vetes.
Saturni dhe Neptuni në Dash forcojnë sektorin e miqësive, grupeve dhe planeve afatgjata, ndërsa Plutoni në Ujor ndikon pozitivisht në udhëtime, arsim dhe zgjerim intelektual. Pas qershorit, Jupiteri në Luan aktivizon komunikimin, idetë, kontaktet dhe sjell lajme të mira nga familja, rrethi shoqëror dhe puna e përditshme. Është një vit që hap dyer dhe krijon mundësi konkrete. /noa.al
