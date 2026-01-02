Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tërmeti me magnitudë 6.5 ballë ‘shkund’ Meksikën! (PAMJET)
Transmetuar më 02-01-2026, 18:01

Lëkundjet u ndjenë në shumë lagje, gjithashtu presidentja Claudia Sheinbaum u detyrua të ndërpresë konferencën e përditshme për shtyp.

MEKSIKË- Një tërmet i fortë me magnitudë 6.5 ballë të shkallës Rihter ka goditur sot Meksikën. Sipas Qendrës Gjermane të Kërkimeve të Gjeoshkencës, epiqendra e tërmetit ndodhej në Guerrero, Meksikë. Ndërsa thellësia ishte prej 10 kilometrash.

Lëkundjet u ndjenë në shumë lagje, gjithashtu presidentja Claudia Sheinbaum u detyrua të ndërpresë konferencën e përditshme për shtyp.

