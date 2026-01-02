Tërmeti me magnitudë 6.5 ballë ‘shkund’ Meksikën! (PAMJET)

Lëkundjet u ndjenë në shumë lagje, gjithashtu presidentja Claudia Sheinbaum u detyrua të ndërpresë konferencën e përditshme për shtyp.
MEKSIKË- Një tërmet i fortë me magnitudë 6.5 ballë të shkallës Rihter ka goditur sot Meksikën. Sipas Qendrës Gjermane të Kërkimeve të Gjeoshkencës, epiqendra e tërmetit ndodhej në Guerrero, Meksikë. Ndërsa thellësia ishte prej 10 kilometrash.
#Sismo: de Magnitud de 6.5 a 4 km NNW de Rancho Viejo, #Mexico.🔸️Algunas imágenes de como se vivió el sismo.🗓2026-01-02 ⏰️13:58:18 (UTC)📍16.902°N 99.303°W🔸️Profundidad: 35.0 km #EG #Georiesgos #Temblor #Terremoto #hoy #urgente #earthquake #quake #Jishin pic.twitter.com/bYlK7kxvfO— ESPECIGEST (@ESPECIGEST) January 2, 2026
