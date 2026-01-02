Tragjedia në Crans-Montana, autoritetet dyshojnë se zjarri u ndez nga fishekzjarret mbi shampanjë

Crans-Montana, Zvicër – 2 Janar 2026 Një tragjedi e rëndë ka tronditur Crans-Montana, ku 40 persona humbën jetën si pasojë e një zjarri në një lokal, ndërsa 119 të tjerë mbetën të plagosur, nga të cilët 113 janë identifikuar zyrtarisht.
Sipas autoriteteve zviceriane, shkaqet e zjarrit janë ende nën hetim, por dyshohet se ngjarja vdekjeprurëse mund të ketë nisur nga fishekzjarrë të vendosur në shishe shampanje, të cilët shkaktuan përhapjen e flakëve në tavane dhe shkallë të ngushta.
Nga të plagosurit, 71 janë zviceranë, 14 francezë, 11 italianë, katër serbë, një boshnjak, një belg, një luksemburgas, një polak dhe një portugez, ndërsa kombësia e 14 të plagosurve të tjerë nuk është përcaktuar ende. Rreth 50 të plagosurit pritet të transferohen në spitale të vendeve evropiane gjatë ditëve në vijim.
Presidenti i Këshillit të Shtetit, Matthias Reinhard, falënderoi stafin e spitalit Sion, duke vënë në dukje sakrificën e shumë punonjësve që ndërprenë lejet për të ndihmuar në menaxhimin e urgjencave. Ai gjithashtu njoftoi se flamujt janë ulur në gjysmë shtizë në të gjitha ambasadat zvicerane në botë.
Prokurorja e Përgjithshme, Beatrice Pilou, tha se rreth 30 persona janë përfshirë në hetimin e zjarrit. Ajo theksoi se po shqyrtohen hipoteza të ndryshme, përfshirë fishekzjarrët në shishe shampanje, materialet e përdorura, daljet e emergjencës, kapaciteti i lokalit dhe rinovimet e kryera.
Dy menaxherët francezë të barit janë marrë tashmë në pyetje, ndërsa hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë e ngritjes së akuza për vrasje të paqëllimshme.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe dhe është duke u monitoruar nga afër nga autoritetet zviceriane dhe ndërkombëtare.
