Fotot e çiftit Sose dhe Llogor Xhebroj që humbën jetën pas një krimi familjar

Në foton që shikoni më sipër dhe tjetrën më poshtë janë çifti i bashkëshortëve Sose Xhebroj dhe Llogora Xhebroj që humbën jetën në rrethana tragjike sot në Orikum.
Sipas të dhënave të para, burri vrau fiillimisht gruan e më pas i dha fund jetës me armë zjarri në garazh. Ata ishin prindër të dy fëmijëve.
Çfarë ndodhi në qytetin jugor bregdetar
Ngjarja ndodhi mesditën e sotme në Orikum. Rreth orës 13:30, urgjenca mjekësore ka njoftuar Policinë se një grua është gjetur pa shenja jete në banesën e saj, me shenja dhune.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se viktima, Sose Xhebroi, 40 vjeçe, është vrarë nga bashkëshorti i saj, Llogora Xhebroi, 50 vjeç.
Pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontrolle në zonën përreth banesës, ku në ambientet e një garazhi është gjetur i pajetë edhe Llogor Xhebroi.
Sipas hetimeve të para dyshohet se i ka dhënë fund jetës me armë zjarri në garazhin e makinës.
Pranë trupit të të ndjerit është konstatuar një armë zjarri pistoletë tip Glock dhe një gëzhojë kalibër 9 mm.
Hetimi sugjeron se gruaja ka gjetur vdekjen si pasojë e dhunës dhe mbytjes nga bashkëshorti i saj, i cili më pas dyshohet se ka vrarë veten me armë zjarri.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë kriminale.
Në hetimet e para rezulton se çifti ishte në proces ndarjeje prej pak muajsh.
Orikum/Informacion paraprak
Sot, rreth orës 13:30, është marrë njoftim nga urgjenca mjekësore se një shtetase, në Orikum, është gjetur pa shenja jete dhe me shenja dhune në banesë. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shtetasja S. Xh., 40 vjeçe, është vrarë nga bashkëshorti i saj, shtetasi Ll. Xh., 50 vjeç.
Pas kontrolleve të ushtruara nga shërbimet e Policisë në zonën përreth kësaj banese, në garazh është gjetur dyshohet i vetëvrarë me armë zjarri autori i kësaj ngjarjeje, shtetasi Ll. Xh.
Arma pistoletë e gjetur në vendngjarje u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd