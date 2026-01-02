Policia jep detaje për krimin e rëndë në familje në Orikum: Burri vrau gruan, pastaj u vetvra me armë në garazh

Një ngjarje e rëndë kriminale është regjistruar mesditën e sotme në Orikum. Rreth orës 13:30, urgjenca mjekësore ka njoftuar Policinë se një grua është gjetur pa shenja jete në banesën e saj, me shenja dhune.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se viktima, Sose Xhebroi, 40 vjeçe, është vrarë nga bashkëshorti i saj, Llogora Xhebroi, 50 vjeç. Pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontrolle në zonën përreth banesës, ku në ambientet e një garazhi është gjetur i pajetë edhe Llogora Xhebroi, i cili dyshohet se i ka dhënë fund jetës me armë zjarri.
Në vendngjarje është gjetur dhe sekuestruar një armë pistoletë, e cila u mor në cilësinë e provës materiale.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë kriminale.
Orikum
