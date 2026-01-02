Kryebashkiaku i Lezhës reagon pas aksidentit tragjik ku humbën jetën dy bashkëshortë: Ishte djali i tezes time! U prehshin në paqe!

Një aksident i rëndë rrugor i ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Lezhë–Mabë, në vendin e quajtur Gocaj, ka tronditur opinionin publik, duke marrë jetën e dy bashkëshortëve dhe duke lënë të plagosur tre persona të tjerë.
Lidhur me ngjarjen ka reaguar edhe kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu, i cili përmes një postimi ka shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e familjarëve të tij:
“Petrit Florini, djali i tezes time, me bashkëshorten Elona Florini, sot humbën jetën tragjikisht në një aksident në Lezhë. Një ngjarje tronditëse për të gjithë ne. U prehshin në paqe Petrit dhe Elona.”
Sipas informacioneve, viktimat janë Elona Florini, 42 vjeçe, me profesion mësuese, dhe Petrit Florini, 53 vjeç, efektiv policie. Çifti ishte me origjinë nga Puka.
Nga aksidenti kanë mbetur të plagosur edhe tre persona të tjerë, konkretisht bashkëshortja dhe dy fëmijët e mitur, 6 dhe 2 vjeç, që ndodheshin në automjetin tjetër të përfshirë në përplasje. Ata janë transportuar në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.
Njoftimi paraprak i Policisë së Lezhës:
Rreth orës 08:00, në aksin rrugor “Lezhë–Mabë”, janë përfshirë në një aksident dy automjete, njëri me drejtues shtetasin F. L. dhe tjetri me drejtues shtetasin P. F.. Si pasojë e përplasjes, kanë humbur jetën drejtuesi i mjetit P. F., rreth 53 vjeç, si dhe pasagjerja E. F., rreth 45 vjeç, bashkëshortë.
Policia bën me dije se grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.
Ngjarja ka shkaktuar dhimbje dhe reagime të shumta, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve për kujdes maksimal në qarkullim, veçanërisht në akset me rrezikshmëri të lartë.
