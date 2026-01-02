Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkodër | Vrasja e 67-vjeçarit me tritol, policia arreston 4 persona – Shpërthimi u realizua me telekomandë në distancë
Transmetuar më 02-01-2026, 10:53

Policia e Shkodrës ka zbardhur vrasjen e 67-vjeçarit Hysni Ymeri, i cili humbi jetën më 29 dhjetor 2025 si pasojë e një shpërthimi të fuqishëm me lëndë eksplozive në lagjen “Manush Alimani”.

Ngjarja ndodhi në momentin kur viktima kishte mbërritur në hyrjen e pallatit ku banonte dhe po ngjitej drejt apartamentit të tij në katin e katërt, kur një sasi tritoli e vendosur në panelin elektrik të godinës shpërtheu, duke i marrë jetën në vend.

Në kuadër të operacionit policor të koduar “SHADOWS”, Policia e Shkodrës ka vënë në pranga katër persona, të dyshuar si autorë të kësaj vrasjeje. Të arrestuarit janë:

Gerti Bushati, 27 vjeç

Ergys Ibrahimi, 27 vjeç

Edison Hasaj, 25 vjeç

Gjergji Zefi, 24 vjeç

Sipas policisë, këta shtetas, kundrejt pagesës dhe në bashkëpunim me njëri-tjetrin, më datë 29.12.2025, kanë përdorur lëndë eksplozive të dyshuar me telekomandim në distancë, duke shkaktuar shpërthimin e panelit elektrik të pallatit ku banonte Hysni Ymeri.

Operacioni policor u zhvillua me mbështetjen e Forcës Kombëtare të Sigurisë – Njësia Shkodër, Forcës së Posaçme “Shqiponja”, shërbimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër dhe strukturave të DVP Shkodër, nën drejtimin e Prokurorisë së Shkodrës.

Gjatë veprimeve procedurale, kontrolleve të banesave, ambienteve dhe kontrolleve personale, policia ka sekuestruar në cilësinë e provave materiale:

28 telefona celularë

1 automjet Mercedes-Benz

rrobat e përdorura nga autori i dyshuar që ka vendosur lëndën eksplozive

municion luftarak

një sasi parash në lekë dhe euro

një sasi lënde narkotike dhe kokaine

3 pajisje gjurmuese GPS

2 kamera sigurie

1 laptop

Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje, dokumentimin e plotë të saj si dhe për zbardhjen e motiveve të vrasjes.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Shkodrës për veprat penale:

“Vrasja me paramendim”, e kryer në bashkëpunim

“Shkatërrimi i pronës me eksploziv”

“Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”

“Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, e kryer në bashkëpunim

“Prishja e qetësisë publike”

