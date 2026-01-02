Aksident në rrethrrotullimin e Savrës

Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në rrethrrotullimin e Savrës, ku janë përplasur dy automjete.
Ngjarja vjen një ditë pas aksidentit të ndodhur në rrethrrotullimin e Plukut. Në të dyja rastet, përplasjet kanë shkaktuar vetëm dëme materiale dhe lëndime të lehta për drejtuesit e mjeteve dhe bashkudhëtarët e tyre, pa pasoja serioze për jetën.
Në aksidentin e sotëm në Savër janë përfshirë dy automjete të tipit Benz, të cilat kanë pësuar dëmtime materiale.
Sipas Policisë Rrugore, shkak i aksidentit kanë qenë manovrat e gabuara dhe mosrespektimi i rregullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesit e mjeteve të përfshira.
Policia ka kryer veprimet e nevojshme procedurale, ndërsa qarkullimi në zonë është normalizuar.
