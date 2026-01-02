Moti i keq/ Përmbyset autobusi në ‘Rrugën e Kombit’. Ka të plagosur

Moti i keq i shoqëruar me temperatura të ulëta ka krijuar ngrica në Rrugën e Kombit, duke shkaktuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve.
Si pasojë e kushteve të vështira atmosferike, një autobus është përmbysur në afërsi të qytetit të Rrëshenit. Nga aksidenti raportohet se ka persona të plagosur, të cilët janë transportuar drejt institucioneve shëndetësore për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e emergjencës dhe policia rrugore, të cilat po punojnë për menaxhimin e situatës dhe normalizimin e qarkullimit, si edhe për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të përdorin pajisje dimërore gjatë lëvizjes në këtë segment rrugor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd