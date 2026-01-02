Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident i rëndë në aksin Lezhë–Shkodër, humbin jetën dy bashkëshortë, mes tyre një efektiv policie
Transmetuar më 02-01-2026, 09:57

Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në aksin Lezhë–Shkodër, në afërsi të fshatit Gocaj. Si pasojë e përplasjes së fortë mes dy automjeteve, dy persona kanë humbur jetën, ndërsa dy të tjerë kanë mbetur të plagosur.

Viktimat janë një çift bashkëshortësh nga Puka, të identifikuar si Elona Florini dhe Petrit Florini, ky i fundit efektiv i Policisë së Shtetit. Ata ndërruan jetë në vendngjarje për shkak të plagëve të rënda të marra nga përplasja.

Në automjetin tjetër udhëtonin një grua dhe një fëmijë, të cilët mbetën të plagosur dhe u transportuan me urgjencë drejt spitalit për ndihmë mjekësore.

Për nxjerrjen e trupave nga automjeti i shkatërruar ndërhynë forcat zjarrfikëse, ndërsa në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.

Ky është aksidenti i dytë me viktima i regjistruar këtë vit, pas ngjarjes tragjike të ndodhur një ditë më parë në aksin Gjirokastër–Tepelenë, ku humbën jetën tre të rinj dhe një vajzë mbeti në gjendje të rëndë shëndetësore.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...