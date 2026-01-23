Dieta treditore për të humbur kalori, ja këshillat e dietologes

Pas një të ngrëni të tepërt, të gjithë e ndjejmë veten më të rënduar, madje është “normale” edhe të kemi shtuar peshë 2-3 kg kur e teprojmë për ditë të tëra.
Si çdo fillimvit, dëshira për të nisur një dietë është gati-gati urgjente, por nëse ia del apo jo, kjo është një çështje tjetër, sidomos kur mendon që vera është afër.
Por ka një dietë tre ditore, e cila është provuar se rrëzon ndjeshëm sasinë e sheqerit të grumbulluar gjatë ditëve të festave.
Kështu, për ta pasur më të thjeshtë rënien në mënyrë të ngadaltë nga pesha, kjo dietë ju vjen në ndihmë. Siç këshillon Blerina, me intervale të ndryshme, ajo mund të ndiqet deri në 12 javë për një rezultat më efikas.
Dita 1
Mëngjes
2 lugë të mëdha gjizë pa kripë
2 vezë shkurte
1 lëng qitro me xhinxher
Paradite
1 kuadrat çokollatë e zezë
Dreka
Një supë me qiqra dhe curry
Sallatë jeshile
Pasdite
10 bajame
1 lëng shege
Darkë
Lakër Brukseli me pak djathë parmixhan të grirë
1 kupë oriz basmati të zier me karafil dhe kurkume
1 çaj mali me rozmarinë dhe mjaltë
Dita 2
Mëngjes
Panxhar, selino, xhinxher – të shtrydhur
1/4 avokado
1 vezë të zier
Paradite
Çokollatë e zezë
Drekë
Sallatë me thjerëza
Supë me spinaq
Pasdite
2 arra Brazili
1 lëng portokalli
Darkë
Sallatë lakër të bardhë e të kuqe, majdanoz
2 lugë elb të zier, 2 kërpudha të pjekura me rozmarinë
1 çaj me kanellë dhe kurkume
Dita 3
Mëngjes
Lëng molle dhe rozmarinë të shtrydhur
Suxhuk me kumbulla të thata, fara dhe arrë kokosi
Paradite
Një çokollatë të zezë
Drekë
Supë me panxhar të pjekur dhe arra
Sallatë me kuinoa
Pasdite
2 arra
1 kivi
Darkë
1 kupë kungull dimri pure, me gjizë
1 omletë me speca të kuq
1 çaj me sherebelë dhe mjaltë
Pas ditës së tretë, jeni më të më të lirë të hani gjërat që dëshironi, po jo të ngarkuar me sheqer. Mund të konsumoni peshk ose mish.
