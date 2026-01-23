Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dieta treditore për të humbur kalori, ja këshillat e dietologes
Transmetuar më 23-01-2026, 15:13

Pas një të ngrëni të tepërt, të gjithë e ndjejmë veten më të rënduar, madje është “normale” edhe të kemi shtuar peshë 2-3 kg kur e teprojmë për ditë të tëra.

Si çdo fillimvit, dëshira për të nisur një dietë është gati-gati urgjente, por nëse ia del apo jo, kjo është një çështje tjetër, sidomos kur mendon që vera është afër.

Por ka një dietë tre ditore, e cila është provuar se rrëzon ndjeshëm sasinë e sheqerit të grumbulluar gjatë ditëve të festave.

Kështu, për ta pasur më të thjeshtë rënien në mënyrë të ngadaltë nga pesha, kjo dietë ju vjen në ndihmë. Siç këshillon Blerina, me intervale të ndryshme, ajo mund të ndiqet deri në 12 javë për një rezultat më efikas.

Dita 1

Mëngjes

2 lugë të mëdha gjizë pa kripë

2 vezë shkurte

1 lëng qitro me xhinxher

Paradite

1 kuadrat çokollatë e zezë

Dreka

Një supë me qiqra dhe curry

Sallatë jeshile

Pasdite

10 bajame

1 lëng shege

Darkë

Lakër Brukseli me pak djathë parmixhan të grirë

1 kupë oriz basmati të zier me karafil dhe kurkume

1 çaj mali me rozmarinë dhe mjaltë

Dita 2

Mëngjes

Panxhar, selino, xhinxher – të shtrydhur

1/4 avokado

1 vezë të zier

Paradite

Çokollatë e zezë

Drekë

Sallatë me thjerëza

Supë me spinaq

Pasdite

2 arra Brazili

1 lëng portokalli

Darkë

Sallatë lakër të bardhë e të kuqe, majdanoz

2 lugë elb të zier, 2 kërpudha të pjekura me rozmarinë

1 çaj me kanellë dhe kurkume

Dita 3

Mëngjes

Lëng molle dhe rozmarinë të shtrydhur

Suxhuk me kumbulla të thata, fara dhe arrë kokosi

Paradite

Një çokollatë të zezë

Drekë

Supë me panxhar të pjekur dhe arra

Sallatë me kuinoa

Pasdite

2 arra

1 kivi

Darkë

1 kupë kungull dimri pure, me gjizë

1 omletë me speca të kuq

1 çaj me sherebelë dhe mjaltë

Pas ditës së tretë, jeni më të më të lirë të hani gjërat që dëshironi, po jo të ngarkuar me sheqer. Mund të konsumoni peshk ose mish.

