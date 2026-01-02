Çmimet e arit dhe argjendit arrijnë nivele rekord në vitin 2025

Ari dhe argjendi kanë parë një fund të papritur, duke përfshirë një vit në të cilin çmimet e tyre janë në rrugën e duhur për të regjistruar fitimet e tyre më të mëdha vjetore që nga viti 1979.
Çmimi i arit u rrit me më shumë se 60% këtë vit duke arritur një rekord prej më shumë se 4,549 dollarë (3,378 £) për ons, përpara se të binte pas Krishtlindjeve në rreth 4,330 dollarë në prag të Vitit të Ri.
Në të njëjtën kohë, argjendi po tregtohej me rreth 71 dollarë për ons, pasi arriti një nivel rekord prej 83.62 dollarësh të hënën.
Fitimet e këtij viti u nxitën nga disa faktorë, duke përfshirë pritjet për më shumë ulje të normave të interesit, por ekspertët paralajmëruan se rritjet e ndjeshme gjatë vitit mund të çojnë në një rënie të çmimeve të arit dhe argjendit në vitin 2026, shkruan BBC, transmeton KosovaPress.
“Çmimet e arit dhe argjendit po përjetojnë një rritje të dukshme për shkak të ndërveprimit të disa faktorëve ekonomikë, investues dhe gjeopolitikë”, tha Rania Gule nga platforma tregtare XS.com.
Shkaku kryesor i rritjes së çmimeve të metaleve të çmuara, shtoi ajo, janë pritjet që Rezerva Federale e SHBA-së do të ulë përsëri normat e interesit në vitin 2026. Çmimet e arit dhe argjendit u nxitën gjithashtu nga blerjet e arit nga bankat qendrore dhe investitorët që blejnë të ashtuquajturat asete “strehë të sigurta” për shkak të shqetësimeve rreth tensioneve globale dhe pasigurisë ekonomike.
Dan Coatsworth, kreu i tregjeve në platformën e investimeve AJ Bell, tha se çmimet në rritje të arit dhe argjendit ishin nxitur nga investitorët “që kapeshin pas metaleve të çmuara në përgjigje të shqetësimeve mbi inflacionin”, si dhe tregjeve të paqëndrueshme të aksioneve.
“Sfondi i tregut duket i pandryshuar ndërsa kalojmë në vitin 2026”, shtoi ai.
Z. Coatsworth tha se borxhi i lartë qeveritar në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA, si dhe tarifat e Donald Trump dhe nervozizmi mbi një flluskë të mundshme të inteligjencës artificiale, do t’i inkurajonin investitorët të “qëndrojnë optimistë për arin dhe argjendin”.
Por ai paralajmëroi se fitimet e mëdha për asetet në vitin 2025 i bëjnë ato të prekshme nga një rënie e ndjeshme vitin e ardhshëm.
Ai tha: “Nëse tregjet financiare kalojnë një periudhë të vështirë, investitorët që kërkojnë të likuidojnë pozicionet mund të synojnë së pari asetet që kanë sjellë fitime të forta gjatë vitit të kaluar, ose ato që janë të lehta për t’u shitur. Ari i plotëson të dyja kriteret.”
Znj. Gule tha se pret që ari të vazhdojë të rritet në vitin 2026, por “me një ritëm më të qëndrueshëm krahasuar me nivelet rekord të vërejtura në vitin 2025”.
Gjithashtu këtë vit, bankat qendrore në të gjithë botën shtuan qindra ton ar në rezervat e tyre, sipas shoqatës tregtare të Këshillit Botëror të Arit.
Daniel Takieddine, bashkëthemelues i firmës së investimeve Sky Links Capital Group, thekson “ngushtësinë e furnizimit dhe kërkesën industriale” për të ndihmuar në rritjen e çmimit të argjendit.
Kina, e cila është prodhuesi i dytë më i madh i argjendit në botë, ka thënë se do të kufizojë eksportin e metalit të çmuar.
Në tetor, Ministria e Tregtisë e Kinës njoftoi kufizime të reja mbi eksportet e argjendit, si dhe të metaleve tungsten dhe antimon, për të “rritur mbrojtjen e burimeve dhe mjedisit”.
Duke iu përgjigjur një postimi në mediat sociale në lidhje me kufizimet e qeverisë kineze mbi eksportet e argjendit, shefi i Teslës, Elon Musk, tha: “Kjo nuk është mirë. Argjendi është i nevojshëm në shumë procese industriale”.
Z. Takieddine theksoi gjithashtu sasitë e mëdha të parave që kanë rrjedhur në tregun e metaleve të çmuara përmes investimeve si fondet e tregtuara në bursë (ETF).
ETF-të janë shporta investimesh që tregtohen në një bursë si një aksion i vetëm. Ato mund të shihen si një mënyrë e përshtatshme për të tregtuar metale të çmuara, pasi investitorët nuk kanë nevojë të marrin në zotërim shufra fizike.
Argjendi gjithashtu ka potencialin të rritet përsëri vitin e ardhshëm, tha z. Takieddine. Por ai paralajmëron se “rritja mund të pasohet nga korrigjime më të mprehta”
