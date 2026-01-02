Venezuela e hapur për bisedime me SHBA mbi trafikun e drogës, naftën dhe emigracionin

Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, deklaroi se është i gatshëm të zhvillojë bisedime me Shtetet e Bashkuara për çështje si trafiku i drogës, nafta dhe migracioni, pas rritjes së tensioneve mes dy vendeve.
Sipas mediave të huaja, Maduro tha se është i hapur për dialog “kurdo dhe kudo”. Ai shmangu komentet e drejtpërdrejta mbi pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump për një sulm amerikan ndaj një strukture ankorimi në Venezuelë, gjë që thuhet se u krye nga CIA.
Deklaratat vijnë ndërsa SHBA ka intensifikuar operacionet kundër anijeve që dyshohen për trafik droge në rajon dhe ka ndërmarrë masa ndaj tankerëve të naftës të lidhur me Venezuelën. Uashingtoni i ka justifikuar këto veprime si pjesë e luftës kundër trafikut të narkotikëve.
Në total, ka pasur më shumë se 30 sulme ndaj anijeve si pjesë e “luftës kundër drogës” të administratës Trump, me më shumë se 110 persona të vrarë që kur SHBA-të kryen sulmin e parë ndaj një anijeje në ujërat ndërkombëtare më 2 shtator.
