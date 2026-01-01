Zjarri shkrumbon banesën, 5 anëtarët mbesin në qiell të hapur

Një banesë në lagjen Haxhiraj të Pukës është shkrumbuar totalisht nga flakët ditën e sotme. Për shkak të zonës ku banesa ishte e pozicionuar, ka qenë e pamundur ndërhyrja në kohë e zjarrfikëseve.
Banesa, në pronësi të familjes Ndoj, është djegur plotësisht. Nuk raportohen viktima, por vetëm dëme materiale.
Si pasojë e zjarrit që përfshiu kullën e Zef dhe Pjetër Ndoj, pesë anëtarë të familjes kanë mbetur nën qiell të hapur. Shkak për zjarrin paraprakisht dyshohet një shkëndijë elektrike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd