Zjarri shkrumbon banesën, 5 anëtarët mbesin në qiell të hapur
Transmetuar më 01-01-2026, 22:46

Një banesë në lagjen Haxhiraj të Pukës është shkrumbuar totalisht nga flakët ditën e sotme. Për shkak të zonës ku banesa ishte e pozicionuar, ka qenë e pamundur ndërhyrja në kohë e zjarrfikëseve.

Banesa, në pronësi të familjes Ndoj, është djegur plotësisht. Nuk raportohen viktima, por vetëm dëme materiale.

Si pasojë e zjarrit që përfshiu kullën e Zef dhe Pjetër Ndoj, pesë anëtarë të familjes kanë mbetur nën qiell të hapur. Shkak për zjarrin paraprakisht dyshohet një shkëndijë elektrike.

