Ngrënia e tepërt gjatë festave rrit rrezikun e infarktit! Burrat më të rrezikuarit

Tiranë, 1 janar 2026 Konsumimi i sasive të mëdha të ushqimit gjatë festave mund të rrisë ndjeshëm rrezikun e problemeve serioze shëndetësore, përfshirë infarktin e zemrës, veçanërisht te personat me sëmundje kronike dhe te meshkujt. Paralajmërimi vjen nga ekspertë të shëndetit, të cilët theksojnë se kombinimi i ushqimit të bollshëm, stresit dhe mungesës së aktivitetit fizik krijon një ngarkesë të madhe për sistemin kardiovaskular.
Sipas të dhënave të Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), sëmundjet e zemrës mbeten shkaku kryesor i vdekjeve në Shtetet e Bashkuara, ndërsa rreth çdo 40 sekonda një person pëson atak në zemër, që përkthehet në mbi 800 mijë raste në vit. Mjekët sqarojnë se një vakt i vetëm i bollshëm nuk përbën domosdoshmërisht rrezik për një person të ri dhe të shëndetshëm, por te grupet më të ndjeshme, ai mund të shërbejë si faktor nxitës.
Studime të ndryshme kanë treguar se ngrënia e tepërt, aktiviteti fizik intensiv dhe stresi emocional janë ndër shkaktarët më të shpeshtë që paraprijnë një infarkt. Meshkujt raportojnë më shpesh ngrënie të tepërt dhe lodhje fizike, ndërsa te gratë dominon stresi emocional. Një vakt i pasur me yndyrna të ngopura, kalori dhe karbohidrate të rafinuara e detyron trupin të ridrejtojë qarkullimin e gjakut drejt sistemit tretës, duke rritur presionin e gjakut dhe duke kufizuar furnizimin e zemrës me oksigjen.
Ekspertët paralajmërojnë se kjo gjendje mund të çojë në këputjen e pllakave të kolesterolit në arterie dhe në formimin e mpiksjeve të gjakut, të cilat mund të shkaktojnë infarkt disa orë pas ngrënies së tepërt.
Për të ulur rrezikun, mjekët rekomandojnë një qasje më të balancuar ndaj ushqimit gjatë festave. Pjata duhet të përmbajë kryesisht fruta dhe perime, të kombinuara me proteina dhe karbohidrate në sasi të moderuar. Ngrënia e ngadaltë ndihmon trupin të sinjalizojë ngopjen në kohë, duke shmangur teprimin. Kufizimi i alkoolit, ndalimi i ngrënies sapo të ndiheni të ngopur dhe një shëtitje e lehtë pas darkës konsiderohen masa të thjeshta, por efektive për të mbrojtur shëndetin e zemrës.
Mjekët theksojnë se kujdesi ndaj ushqimit, veçanërisht gjatë periudhave festive, mbetet një nga mënyrat më të sigurta për të shmangur rreziqe serioze për jetën.
