Pas përmbysjes së autobotit me gaz, rinis qarkullimi i mjeteve në pikën kufitare të Qafë Thanës
Transmetuar më 01-01-2026, 19:15

Korçë, 1 janar 2026 Pika kufitare e Qafë Thanës është hapur pasditen e sotme, pas zhbllokimit të rrugës ku dy ditë më parë u përmbys një autobot me gaz, duke shkaktuar ndërprerjen e qarkullimit në këtë aks të rëndësishëm.

Sipas informacioneve zyrtare, autoboti i përmbysur është hequr nga rruga gjatë pasdites, duke bërë të mundur rikthimin e qarkullimit normal të mjeteve drejt dhe nga pika kufitare. Aksidenti kishte ndodhur më 30 dhjetor dhe, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, operacioni për largimin e mjetit të rëndë u finalizua vetëm sot.

Gjatë dy ditëve që pika kufitare e Qafë Thanës ishte e bllokuar, autoritetet doganore orientuan qarkullimin e automjeteve drejt pikave kufitare alternative të Tushemishtit dhe Goricës, për të shmangur kaosin dhe pritjet e gjata.

Me hapjen e Qafë Thanës, lëvizja e mjeteve është rikthyer në normalitet, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të respektojnë sinjalistikën dhe udhëzimet e policisë rrugore.

