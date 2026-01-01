Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ernest Muçi barazon rekordin e Kylian Mbappes
Transmetuar më 01-01-2026, 19:10

Ernest Muçi, ka befasuar në Superligën Turke me paraqitjet dhe golat spektakolarë të tij, për klubin e ri tashmë të Trabzonsporit.

Në muajin dhjetor sulmuesi kuqezi ka shënuar 4 gola, duke u futur në një klasifikim statistikor me emrat e sulmuesve më të mirë të të gjithë Europës.

Emra si Haaland i Manchester Cityt, Torres i Barcelonës, Ekitike i Liverpool apo Harry Kane i Bayern Munich kanë bërë më mirë se sa Muçi, me nga 5 gola.

Pas tyre vjen sulmuesi kuqezi Ernest Muçi me 4 gola, është në të njëjtin nivel me emra si Phill Foden i Manchester Cityt apo ylli francez i Realit të Madridit, Kylian Mbappe.

