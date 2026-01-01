Ernest Muçi barazon rekordin e Kylian Mbappes

Ernest Muçi, ka befasuar në Superligën Turke me paraqitjet dhe golat spektakolarë të tij, për klubin e ri tashmë të Trabzonsporit.
Në muajin dhjetor sulmuesi kuqezi ka shënuar 4 gola, duke u futur në një klasifikim statistikor me emrat e sulmuesve më të mirë të të gjithë Europës.
Emra si Haaland i Manchester Cityt, Torres i Barcelonës, Ekitike i Liverpool apo Harry Kane i Bayern Munich kanë bërë më mirë se sa Muçi, me nga 5 gola.
Pas tyre vjen sulmuesi kuqezi Ernest Muçi me 4 gola, është në të njëjtin nivel me emra si Phill Foden i Manchester Cityt apo ylli francez i Realit të Madridit, Kylian Mbappe.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd