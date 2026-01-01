Tragjedia me 47 viktima në Crans Montana, del video ku njerëzit tentojnë dëshpërimisht të shpëtojnë

Crans Montana, Zvicër – 1 janar 2026 Një tragjedi e rëndë ka tronditur Zvicrën në ditën e parë të vitit 2026, pasi një zjarr shkatërrues në një lokal nate në Crans Montana ka shkaktuar të paktën 47 viktima dhe mbi 100 të plagosur, ndërsa bilanci pritet të rritet. Mediat zvicerane raportojnë se mes personave të zhdukur janë edhe 16 shtetas italianë, sipas Ministrit të Jashtëm të Italisë, Antonio Tajani.
Pamje video të publikuara në rrjetet sociale dhe nga mediat lokale tregojnë momentet e panikut, teksa dhjetëra persona përpiqen të dalin nga godina e përfshirë nga flakët. Në pamje duken njerëz të bllokuar në shkallët e lokalit, ndërsa zjarri përhapet me shpejtësi, duke e bërë evakuimin jashtëzakonisht të vështirë.
Sipas informacioneve paraprake, zjarri shpërtheu në bodrumin e lokalit “Le Constellation” dhe u përhap me shpejtësi drejt pjesës së sipërme të ndërtesës. Dëshmitarë okularë kanë deklaruar se flakët u përhapën në tavan brenda pak minutash, ndërsa lokali ishte i mbipopulluar, duke shkaktuar panik dhe kaos mes klientëve që kërkonin të shpëtonin.
🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie pic.twitter.com/f6IL9NYuyK
— Media Express (@media_express_e) January 1, 2026
Presidenti i Zvicrës, Guy Parmelin, mbërriti në Crans Montana dhe vizitoi vendin e tragjedisë, i shoqëruar nga autoritetet lokale të kantonit Valais. Në një deklaratë për mediat, Parmelin e cilësoi ngjarjen si “një nga aksidentet më të rënda në historinë e vendit”, duke shprehur ngushëllime për familjet e viktimave. Ai theksoi se procesi i identifikimit të viktimave është ende në zhvillim dhe se hetimet për shkaqet e zjarrit po vijojnë intensivisht.
Autoritetet lokale kanë konfirmuar se identifikimi i viktimave paraqet vështirësi të mëdha për shkak të dëmeve të rënda të shkaktuara nga zjarri. Ndërkohë, Organizata e Shpëtimit e Kantonit të Valais angazhoi një operacion të gjerë emergjence, duke vendosur 13 helikopterë, 42 autoambulanca dhe mbi 150 shpëtimtarë për të transportuar të plagosurit drejt spitaleve në zona të ndryshme të Zvicrës.
Sipas mediave franceze, pronarët e lokalit janë një çift francez që jetojnë prej vitesh në zonë. Gruaja, rreth 40 vjeçe, ndodhej në lokal në momentin e shpërthimit të zjarrit dhe ka pësuar djegie, ndërsa partneri i saj nuk ishte i pranishëm në vendngjarje.
Si shenjë respekti për viktimat, autoritetet njoftuan se klubet e natës në Crans Montana do të qëndrojnë të mbyllura, ndërsa koncertet dhe aktivitetet kulturore të planifikuara për ditët në vijim janë anuluar. Hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të kësaj tragjedie të rëndë vijojnë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd